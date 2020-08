Cam Newton en veut aux Panthers

Le quart-arrière Cam Newton n’a pas apprécié comment son association avec les Panthers de la Caroline s'est terminée.

Le 24 mars dernier, le premier choix du repêchage de 2011 a été libéré par l’équipe qui l’avait sélectionné. Celui-ci avait expliqué sa décision en indiquant qu’elle doutait de sa capacité de redevenir le joueur qu’il était avant de subir une série de blessures. Au cours de la dernière saison, le pivot a subi une fracture au pied gauche, ce qui l’a limité à seulement deux parties. Il a également été incommodé par plusieurs autres blessures dans les dernières années.

«Je me suis réveillé en colère, a exprimé Newton, vendredi, lors de son premier point de presse comme membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça va me servir de motivation.»

Après sa libération, le quart de 31 ans a dû attendre plus de deux mois avant qu’une équipe lui offre un contrat. Ce sont les Patriots qui l’ont contacté et lui ont fait signer une entente d’un an.

«Honnêtement, l’attente a été si longue que je mentirais si je ne disais pas que plusieurs idées me sont venues à l’esprit, a avoué Newton. Je les utilise comme carburant, comme un rappel constant.»

De quoi faire peur aux futurs adversaires des «Pats».

Mais avant cela, Newton doit obtenir le poste de partant, ce que l’entraîneur-chef Bill Belichick ne lui a pas encore donné.

Pour l’obtenir, le produit des Tigers d’Auburn devra démontrer qu’il est meilleur que le quart de deuxième année Jarrett Stidman et le vétéran Brian Hoyer.