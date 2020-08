À TVA Sports: Penguins 0 - Canadiens 0

Les Canadiens de Montréal disputent, vendredi après-midi à Toronto, leur match le plus important de l'année jusqu'ici, dans le cadre du quatrième affrontement de leur série de qualification contre les Penguins de Pittsburgh.

Cette rencontre vous est présentée en ce moment à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Le pointage est de 0-0 en première période.

----------------------------------

1RE PÉRIODE

07:30 - PING! Patric Hornqvist tente sa chance d'un angle impossible. La rondelle frappe le poteau alors que Price semblait surpris.

02:58 - Dale Weise cafouille devant Carey Price. Plus de peur que de mal.

00:00 - Début du match

----------------------------------

En avant 2-1 dans cette confrontation, la troupe de Claude Julien a l'occasion d'éliminer les Penguins et d'obtenir du même coup son billet pour le premier tour des séries éliminatoires. Le Tricolore aurait alors rendez-vous avec le Lightning de Tampa Bay ou les Flyers de Philadelphie.

Pour l'occasion, l'attaquant québécois Alex Belzile prendra part à son premier match dans la Ligue nationale de hockey, et ce, à 28 ans. La blessure de Jake Evans, sonné par une mise en échec de Brandon Tanev lors du troisième match, lui ouvre la porte.

Les Penguins, de leur côté, ont pris une décision importante en changeant de gardien. C'est Tristan Jarry, et non Matt Murray, qui sera d'office devant le filet. Jarry a été une révélation pour les Penguins cette saison, compilant une fiche de 20-12-1, une moyenne de buts alloués de 2,43 et un taux d'efficacité de ,921.