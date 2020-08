Quelles étapes suivre pour remiser votre moto durant l’hiver?

Le remisage d’un véhicule consiste à l’entreposer durant une période où son utilisation n’est pas possible. Pour votre moto, le remisage est lié à la saison hivernale et il implique certaines obligations techniques ainsi que des formalités administratives à accomplir auprès de votre assureur et de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Poursuivez cette lecture pour savoir comment vous y prendre pour bien remiser votre moto.

Pourquoi remiser votre moto?

Remiser votre moto présente des avantages importants liés à la condition de votre véhicule. En effet, le remisage sert notamment à conserver la moto en bon état durant la période de l’année où vous ne pouvez pas l’utiliser. La procédure de remisage vous permet également de réaliser des économies. Un pourcentage de votre prime d’assurance moto pourrait être déduit par votre assureur. De plus, des dépenses liées à l’utilisation de votre moto seront réduites lors du remisage, par exemple l’essence, le permis et le remboursement de votre immatriculation pour les mois de non-utilisation. Il est donc pertinent de vous informer auprès de votre représentant en assurance et de la SAAQ.

Comment réussir le remisage de votre moto?

Vous devez considérer différents éléments dans le cadre du remisage de votre moto. Vous aurez à suivre la procédure prévue par la SAAQ, à informer votre représentant en assurance et à procéder à la phase pratique de l’entreposage comme tel. Si les formalités mécaniques et celles à accomplir auprès de la SAAQ demeurent simples, les renseignements à transmettre à l’assureur dépendent de différents points.

La procédure auprès de votre assureur

Assurer une moto est obligatoire au Québec en ce qui concerne les dommages que vous pourriez causer à d’autres personnes du fait du véhicule. On parle alors de la protection en responsabilité civile. En d’autres termes, cette protection vous couvre contre les conséquences financières dont vous êtes civilement responsable à la suite de dommages matériels ou corporels causés à une autre personne. Les dommages à la motocyclette, tels que l’incendie, la collision ou le vol, font partie des garanties d’assurances optionnelles.

Sachez que votre couverture est utile durant la période où vous conduisez votre moto et durant la période de remisage. C’est pourquoi il est très important de communiquer avec votre représentant en assurance. Selon votre objectif de remisage, il pourra vous aider à régulariser votre situation auprès de votre compagnie. Vous profiterez alors de suggestions et de renseignements pratiques pour être bien protégé.

Par ailleurs, le remisage est une bonne occasion de revoir les diverses protections comprises dans votre assurance moto. Les conseils de votre représentant en assurance vous permettront de vérifier si vous avez les protections contre le vol ou les incendies, lesquels sont fréquents dans les garages.

Les formalités auprès de la SAAQ

Avant d’effectuer l’entreposage de votre véhicule, faites une demande de remisage auprès de la SAAQ. Pour l’hiver, la date limite est le 30 septembre. Vous pouvez la faire le jour même du remisage. Après avoir réalisé cette démarche, vous ne devez plus utiliser votre moto. L’objectif de cette procédure est l’obtention d’un crédit de remisage.

Pour votre demande de remisage, vous devez avoir sur vous le certificat d’immatriculation de la moto et tout document officiel avec une photo permettant de vous identifier. Si une autre personne vous remplace dans cette démarche, elle devra fournir une procuration rédigée selon le modèle fourni sur le site de la SAAQ.

Il faut noter que la demande peut se faire à l’un des points de service de la SAAQ, en ligne ou par un service téléphonique automatisé. Dans tous les cas, les informations qui se trouvent sur le certificat d’immatriculation seront nécessaires. Vous pourrez ensuite obtenir un remboursement de vos droits, selon la méthode que vous aurez déterminée.

Le remboursement peut être fait par chèque ou au moyen d’une carte de débit que vous présenterez en tant que propriétaire du véhicule. Vous pouvez aussi opter pour des ajustements aux prélèvements bancaires si vous aviez choisi cette option. Une fois que la demande aura été effectuée et que le mode de remboursement sera établi, vous pourrez passer à la phase mécanique.

L’aspect mécanique du remisage

Peu importe l’état de votre véhicule, neuf ou usagé, si vous ne comptez pas l’utiliser durant une certaine période, vous avez intérêt à le remiser. La procédure est plus exigeante pour la saison froide canadienne quand votre bien est entreposé. Alors, pour bien remiser votre moto, vous devez préserver chacune de ses composantes contre les principaux risques associés à l’entreposage en hiver.

La corrosion

Il s’agit du plus grand risque que court votre moto entreposée durant la saison hivernale. La corrosion peut aussi bien être interne qu’externe. Pour éviter que les pièces internes de l’engin se corrodent, vous devez vidanger l’huile usée de la boîte de vitesse et du moteur. Après l’avoir entièrement retirée, vous devez la remplacer par de l’huile neuve mélangée avec du stabilisant.

Pour les autres pièces internes, assurez-vous de vidanger tous les liquides en fonction du type de moto que vous avez. Vous devez suivre les conseils de votre fabricant, de votre vendeur ou simplement confier la tâche à des professionnels. Il est important de vous occuper des parties internes de l’engin uniquement si vous en maîtrisez considérablement les rouages.

En plus de tous ces points, vous ne devez pas négliger les parties externes de la moto. N’oubliez pas l’huile pour les divers mécanismes comme les pédales, les leviers et la chaîne. La carrosserie externe peut aussi être sujette à la rouille. Veillez donc, après toutes les étapes, à bien la couvrir après y avoir appliqué une couche de cire.

L’endommagement de la batterie

La batterie est aussi une partie importante de la moto. Vous devez soit la retirer, soit la maintenir en place. Si le lieu d’entreposage n’est pas chauffé, enlevez la batterie pour la conserver à l’abri du froid et sous charge. Ce n’est qu’ainsi qu’elle ne s’endommagera pas. À défaut de la charger constamment, vous pouvez la recharger périodiquement.

Une batterie ne peut fonctionner correctement après un arrêt prolongé. C’est pour cela que la charge doit être maintenue. Il reste alors facile de vous en occuper après l’avoir retirée. Si votre garage est chauffé, vous pouvez connecter votre batterie à un chargeur intelligent qui contrôle automatiquement la charge. Vous ne serez plus obligé d’y voir vous-même.

Les autres risques

Vous devez également évaluer les dommages qui pourraient être causés par un vol, du vandalisme, un incendie dans l’entrepôt ou le garage, etc. En révisant votre assurance avec votre représentant, vous pourrez avoir l’esprit tranquille à cet égard. Retenez que, parmi les risques couverts, des dommages à votre moto, même remisée, seront considérés dans l’analyse de votre dossier. Assurez-vous de réduire tous les dangers.

Pour cela, il vous faut :

Entreposer la moto dans un garage fermé

Installer des systèmes de sécurité

Retirer tous les objets potentiellement dangereux

Surveiller l’engin régulièrement

L’hiver passera, votre moto sera à l’abri et vous pourrez recommencer à l’utiliser, sous réserve d’une procédure de déremisage.

Quelques conseils pour le déremisage de votre véhicule

La procédure de déremisage est moins contraignante quand elle doit se faire après une seule saison. Pour le côté mécanique, elle consiste à vérifier l’état de votre moto avant de recommencer à l’utiliser. C’est beaucoup plus simple que lorsque la période d’entreposage dure trois saisons. Pourtant, vous devez bien la faire, car elle nécessite la vérification de toutes les fonctions de l’engin.

Il vous faudra aussi faire une demande de déremisage auprès de la SAAQ. Si vous avez remisé votre bien pour une période plus longue, un contrôle technique sera nécessaire. Toutes ces contraintes ont pour objectif de garantir votre sécurité. N’oubliez surtout pas d’informer votre assureur afin de revoir les protections qui pourraient vous convenir.

Suivez bien ces conseils pour faire l’entreposage de votre moto en hiver. Chacune des étapes indiquées vous aidera à réaliser diverses économies, et votre assurance moto servira à préserver votre bien de tous les risques éventuels.