Cela pourrait sembler très lointain dans vos souvenirs avec tout ce qui s’est passé dans les derniers mois, mais les Canadiens de Montréal, même s’ils avaient raté les séries pour une deuxième année consécutive, avaient connu une assez bonne saison en 2018-2019.

Avec une fiche de 44-30-8, le CH avait récolté 96 points, un record pour une équipe exclue des éliminatoires de la Ligue nationale de hockey – la marque est partagée avec les Panthers de la Floride (2014-2015) et les Bruins de Boston (2017-2018).

Phillip Danault sait que le Tricolore, en temps normal, ne devrait pas être à une victoire d’éliminer les Penguins de Pittsburgh. Mais il ne s’excusera pas pour autant, car il a le sentiment que son équipe aurait mérité un meilleur sort l’an dernier.

«C’est différent cette année, mais c’est sûr que j’adore ça, a avoué le joueur de centre québécois lors d'une visioconférence, jeudi matin. On est chanceux de faire partie du tournoi. On a travaillé fort pour se rendre là. On sait qu’on ne devrait pas être ici, mais en même temps, les dieux du hockey ont fait leur œuvre, sachant qu’on a raté les séries de peu l’an passé.»

Bref, même s’il sont entrés par la porte d’en-arrière, ne croyez pas que les joueurs de la Sainte-Flanelle se sentent comme des imposteurs à Toronto. Avant le début de la reprise, ils n’étaient pas pris au sérieux, la majorité des experts estimant que les Penguins allaient facilement disposer d’eux.

«On ne se laisse pas marcher sur les pieds. On respecte les Penguins, mais on est là pour gagner, et rien d’autre», a prévenu Danault.

«J’ai été impressionné par notre tenacité, a pour sa part mentionné le défenseur Ben Chiarot. Notre équipe n’est pas extrêmement imposante ou robuste, mais tout le monde se salit le nez.»

«Big Three» des temps modernes

Excellent mercredi soir dans la victoire de 4-3 des siens, Chiarot fait partie de ce que son entraîneur-chef, Claude Julien, a qualifié de «Big Three» en conférence de presse. Jusqu’ici, Shea Weber, Jeff Petry et lui ont été fortement sollicités pour ralentir les gros canons des «Pens».

À une époque où le CH enfilait les coupes Stanley, l’expression «Big Three» désignait le trio de défenseurs redoutable que formaient Larry Robinson, Serge Savard et Guy Lapointe, trois membres du Temple de la renommée.

«C’est flatteur que les médias aient adopté cette expression pour faire allusion à nous, mais je suis persuadé que le Big Three de la dynastie des Canadfiens, formé de joueurs légendaires, [était supérieur], a minimisé Chiarot. Je ne crois pas qu’on essaie de se comparer à ces gars-là.»

