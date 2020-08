MLS: un calendrier bientôt

La Major League Soccer (MLS) planche présentement sur le reste de sa saison 2020, le tournoi «MLS est de retour» devant se conclure mardi prochain.

Mercredi soir, lors d’un entretien avec le réseau FOX Sports, le commissaire Don Garber a affirmé que les équipes retourneront dans leur marché respectif et que son circuit allait dévoiler un calendrier «sous peu».

Le dirigeant de 62 ans a aussi indiqué qu’il y aura des spectateurs dans certains des marchés où évoluent ses formations.

«Nous tenterons de jouer devant des amateurs là où nous le pourrons, a dit Garber. Dans la majorité des endroits, il n’y en aura pas.»

Selon The Athletic, les équipes canadiennes de la MLS – l’Impact de Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver - devraient uniquement disputer des rencontres les unes contre les autres en raison des contraintes à la frontière de l’unifolié. Chaque formation devrait disputer six matchs, et ce, à compter du 22 août.