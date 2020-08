Les «Hawks» dans une position enviable

Matthew Highmore et Jonathan Toews ont marqué en fin de match pour permettre aux Blackhawks de Chicago de venir de l'arrière et l'emporter 4-3 au match no 3, mercredi.

Ce gain premet aux «Hawks» de prendre l'avance 2-1 dans la série. Ils pourront achever l'équipe hôte vendredi soir.

Le capitaine Toews avait aussi enfilé l'aiguille au premier vingt, lors d'une supériorité.

Le défenseur Olli Maatta a aussi déjoué le gardien Mikko Koskinen, qui a repoussé 21 lancers.

Les Oilers avaient pris l'avance 3-2 avant le deuxième entracte. Leon Draisaitl, auteur d'un doublé, et Connor McDavid ont alors touché la cible.

Corey Crawford a repoussé 25 des 28 tirs dirigés vers lui.