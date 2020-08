«Le temps est compté» - Tom Brady

À 43 ans, le quart-arrière Tom Brady amorce un nouveau chapitre dans sa glorieuse carrière.

Après avoir passé 20 saisons et remporté six fois le Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il a choisi de poursuivre son parcours professionnel avec les Buccaneers de Tampa Bay, paraphant un contrat de deux ans avec l’équipe floridienne lors de la dernière saison morte.

Brady doit donc apprendre un nouveau livre de jeux pour la première fois en près de deux décennies.

«Je dois vraiment y mettre de l’énergie mentale», a dit le pivot, jeudi, au cours de sa première conférence de presse depuis le début du camp d’entraînement des «Bucs».

Il y a aussi la COVID-19 qui n’a pas aidé sa transition.

«Je pense qu’avec le coronavirus, c’est devenu encore plus difficile, a ajouté Brady. Je pense que certaines conversations que nous aurions probablement dû avoir en avril, nous les avons maintenant et je trouve cela difficile. La seule chose que nous pouvons faire, c’est de s’adapter de la meilleure façon possible.»

Temps compté

Il n’y a donc pas de place à l’inaction.

«La réalité est que le temps est compté pour tout le monde. Nous allons devoir travailler aussi fort que possible et ne pas perdre une minute à essayer de s’habituer les uns aux autres», a indiqué le quart.

Qu’à cela ne tienne, Brady doit tout de même s’adapter à un nouveau groupe de receveurs de passes. Malgré le peu de temps qu’il a passé avec ceux-ci, le vétéran aime ce qu’il a vu.

«Plusieurs gars travaillent vraiment fort, car il s’agit de leur carrière et ils veulent bien faire leur boulot.»

«Le football compte pour Mike [Evans] et Chris [Godwin]. J’ai adoré côtoyer ces deux gars qui ne sont pas seulement de grands joueurs, mais de grands leaders. Cam [Brate] et O.J. [Howard], ainsi que le reste des ailiers rapprochés sont super. [...] C’est un groupe qui travaille très fort. Ce sont des joueurs intelligents. Nous devons nous rassembler et voir comment nous pouvons tout faire fonctionner», a poursuivi Brady en nommant aussi Dare Ogunbowale, Ronald Jones II et LeSean McCoy.

Le premier match de Brady dans l’uniforme des Buccaneers aura lieu le 13 septembre contre les Saints à La Nouvelle-Orléans.