Huberdeau devrait être là

L’entraîneur-chef des Panthers de la Floride, Joel Quenneville, s’attend à ce que Jonathan Huberdeau fasse partie de sa formation pour le quatrième match de la série opposant son club aux Islanders de New York, vendredi.

«Il a fait de bons progrès aujourd’hui [jeudi] et présentement, je pense qu’il sera prêt», a dit le pilote après l’entraînement des siens.

Le Québécois a raté les cinq dernières minutes du troisième affrontement, une victoire de 3 à 2 de son équipe. Il a subi une blessure au bas du corps.

Lors des rencontres contre les Islanders, Huberdeau a amassé un but et une mention d’aide. En saison régulière, il avait touché sa cible à 23 reprises et fourni 55 mentions d’aide pour 78 points en 69 matchs.

De plus, Quenneville a laissé entendre qu’il allait réintégrer certains de ses hockeyeurs dans sa formation pour la quatrième partie.

Au cours du duel précédent, le défenseur Mike Matheson, ainsi que les attaquants Frank Vatrano et Colton Sceviour, avaient été laissés de côté.

«Nous en discutons, a affirmé Quenneville. Nous regardons nos options. Nous allons prendre nos décisions demain [vendredi].»

Les Islanders mènent présentement cette série d’un maximum de cinq rencontres 2 à 1.

Ça augure mal pour Ennis

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Tyler Ennis sera absent de la compétition pour une durée indéterminée en raison d’une blessure subie mercredi, a indiqué son équipe le lendemain.

Le numéro 63 a été contraint de quitter la patinoire en deuxième période du troisième match de la série qualificative contre les Blackhawks de Chicago. Derrière le filet des siens, il a heurté Kirby Dach et son pied droit a semblé se tordre sur la séquence. Ennis a eu peine à retraiter au vestiaire, ayant besoin d’aide pour ce faire.

Le patineur de 30 ans a récolté 16 buts et 21 mentions d’aide pour 37 points en 70 affrontements pendant la saison régulière.

Les Oilers tenteront d’éviter l’élimination vendredi dans le cadre du quatrième duel de leur série face aux Hawks.