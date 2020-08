Ce que Claude Julien a dit aux joueurs à 3-1

Mercredi, Claude Julien a passé un message clair à ses joueurs en affirmant, lors de son point de presse d’après-match, qu’il y avait eu trop de «passagers» au match no 2 face aux Penguins de Pittsburgh.

Deux jours plus tard, le pilote des Canadiens de Montréal semblait rassuré lorsqu’il a vu sa troupe combler un retard de deux buts et pousser la bande à Sidney Crosby dans les câbles.

Voyez ses commentaires d'après-match dans la vidéo, ci-dessus.

«Nous avons gagné parce que nous avons travaillé fort, a dit Julien à l’issue de la victoire de 4-3 du Tricolore au duel no 3. À la fin, nous connaissons l’expérience qu’ils ont de l’autre côté. La seule façon de la contrer, c’est par l’engagement et le désir.

«Nous sommes une équipe qui patine bien. Ce qu’il nous manque sur le plan de l’expérience, nous le comblons par notre niveau de compétition. C’est ce qui nous permet de détenir une avance de 2-1.»

Trois buts sans réplique des «Pens»

Coup sur coup, au premier vingt, les Penguins ont misé sur deux attaques massives pour prendre l’avance 2-1. Puis Teddy Blueger a enfilé le troisième but sans réplique des «Pens» en période médiane.

Julien a alors tenté de calmer ses hommes. Tout en recomposant ses trios.

«J’ai trouvé que c’était des punitions douteuses, a-t-il laissé savoir. Ils ont marqué un troisième but et il restait beaucoup de temps au tableau.

«J’ai dit aux joueurs que si on joue à cinq contre cinq et qu’on patine comme on est capable de le faire, on a beaucoup de temps pour revenir. C’est ce qui est arrivé.»

Cette résilience, Julien n’a pas raté l’occasion de la souligner après la rencontre.

«Je pense que les joueurs ont bien répondu, ce soir. Surtout quand tu tires de l’arrière 3-1 et que tu parviens à gagner. On continue de répéter la même histoire, Pittsburgh est une excellente équipe avec beaucoup d’expérience.

«Il faut donner le crédit à nos joueurs. Ils ont démontré beaucoup de caractère.

Drouin avec «KK» : une question de temps

Quant aux changements de trio, notamment le transfert de Jesperi Kotkaniemi au centre de Jonathan Drouin et de Joel Armia, Julien dit que l’idée germait depuis quelque temps.

«J’avais déjà pensé à cette idée, a-t-il expliqué. Je me suis dit qu’à un moment donné, si on ne vient pas à bout de créer assez d’occasions offensives, un changement pourrait être bon.

«Les changements que vous avez vus ce soir, je croyais qu’ils pouvaient bien fonctionner. On les a faits et les joueurs ont bien répondu.

«Nous avons gagné .C’est l’important ce soir.»