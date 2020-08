Un début de saison tardif prévu dans l’OHL

La Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) a annoncé mercredi que’elle prévoyait amorcer la saison 2020-2021 au mois de décembre.

Le circuit ontarien opte donc pour un scénario différent de celui envisagé par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), qui aurait soumis un plan pour une reprise au mois d’octobre au gouvernement du Québec.

Ce délai permettra de mieux mettre en place les protocoles de santé et sécurité et de régler tous les détails en ce qui a trait aux déplacements transfrontaliers des équipes et des joueurs. Le circuit compte en effet deux équipes au Michigan et une autre en Pennsylvanie.

«Nous avons hâte de recommencer à jouer au hockey, mais nous nous engageons à faire en sorte que nous le fassions d'une manière sûre et saine pour nos joueurs, officiels, familles [...], et communautés, a déclaré Commissaire David Branch dans un communiqué. Les joueurs resteront chez eux jusqu'à la reprise de la saison et les équipes travailleront en étroite collaboration avec eux.»

La saison comptera 64 parties et 16 clubs participeront ensuite aux séries éliminatoires, qui se dérouleront jusqu’au 29 avril. Par ailleurs, la coupe Memorial sera présentée du 17 au 27 juin à Oshawa ou à Sault Ste. Marie.