Timbers-Union : un duel qui promet

Deux favoris du tournoi «La MLS est de retour» croiseront le fer en demi-finale, mercredi, lorsque les très complètes formations de l’Union de Philadelphie et des Timbers de Portland tenteront toutes les deux d’aller chercher un billet pour la grande finale.

Cet affrontement vous sera présenté dès 20h sur les ondes de TVA Sports 2.

Portland connaît bien ce genre de match où les enjeux sont grands, ayant été champion de la Major League Soccer en 2015 et atteint la finale en 2018. L’Union un peu moins, mais il monte en puissance de façon constante depuis son arrivée dans la ligue en 2010.

Les deux clubs ont montré une fiche de deux victoires et un match nul en phase de groupes, ont eu chaud en ronde des 16 et ont tous les deux écarté leurs adversaires respectifs par la marque de 3 à 1 en quart de finale. Ces formations sont aussi semblables sur papier que sur le terrain, mais c’est le caractère de l’Union qui a retenu l’attention.

«Ils ont montré beaucoup d’engagement. Ils ont de bons joueurs intéressants qui savent ce qu’ils doivent réaliser en groupe, a analysé en conférence de presse l’entraîneur des Timbers, Giovanni Savarese, lundi. Ils n’ont pas eu des matchs faciles, ils ont fait face à de grosses équipes. Ils ont eu des moments difficiles contre la Nouvelle-Angleterre, Orlando et même Miami, mais ils ont un esprit combatif pendant tous les matchs.»

Le pilote vénézuélien croit d’ailleurs que son propre groupe devra rester uni s’il tient à passer à l’ultime étape. Le joueur à surveiller de ce côté sera sûrement l’ailier Sebastian Blanco, qui compte deux buts et cinq passes décisives lors de cette compétition estivale.

De l’apport des meilleurs éléments

Du côté de Philadelphie, l’entraîneur Jim Curtin croit que l’attaquant Kacper Przybylko devra se présenter avec le couteau entre les dents, car à son avis, l’équipe obtient plus de succès lorsque le Polonais dispute un bon match. À Orlando, le meilleur buteur de l’Union en 2019 n’a trouvé le fond du filet qu’une seule fois en cinq parties.

«Il a été un bon marqueur pour nous à plusieurs reprises et nous devons trouver un moyen de lui donner le ballon plus souvent, et à de meilleurs endroits sur le terrain, a jugé Curtin. La qualité de son travail et ses habiletés à créer des jeux nous aideront beaucoup dans un match comme Portland.»

Si l’entraîneur connaît bien les raisons de son succès, il s’est aussi bien informé sur les meilleurs joueurs de ses rivaux.

«Jeremy Ebobisse a un bon tournoi, Blanco joue bien aussi. Diego Valeri, sur le banc ou partant, est un joueur incroyable et Diego Chara aussi. C’est une bonne équipe complète. [...] Ils font preuve de beaucoup de discipline en défense et leurs armes en attaque font d’eux de très bons adversaires», a reconnu le pilote de 41 ans.

Il n’y a cependant aucun doute des deux côtés : l’Union autant que les Timbers sont là pour gagner le tournoi.