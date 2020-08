Sullivan en veut plus de son 3e trio

Les Penguins ont certainement mieux joué dans le deuxième affrontement de la série qualificative contre les Canadiens qu’en lever de rideau, mais certains joueurs peuvent en donner davantage, croit Mike Sullivan.

L’entraîneur-chef a identifié un trio en particulier dans sa conférence de presse d’avant-match, mercredi après-midi. À voir en intégralité dans la vidéo ci-dessus.

Les trois joueurs ciblés par Sullivan sont Patric Hornqvist, Patrick Marleau et Jared McCann, qui ont effectivement été blanchis lundi dans la victoire de 3-1 des Penguins, qui leur a permis de créer l’égalité 1-1 dans la confrontation.

«Ce trio est capable d’avoir un plus grand impact. Nous en avons d’ailleurs discuté ensemble. Nous croyons que ce trio peut en faire plus et être très important pour nous. J’espère qu’il reviendra dans la bonne direction ce soir», a-t-il affirmé.