Pas le gardien attendu

En considérant le déroulement de la série opposant les Jets de Winnipeg aux Flames de Calgary, on croirait que le gardien de but en nomination pour le trophée Vézina est Cam Talbot et non Connor Hellebuyck.

La superbe tenue de Talbot est l’une des raisons pour lesquelles les Flames mènent leur série qualificative 2 à 1. Le vétéran de 33 ans a dû d’abord se démarquer à l’interne pour obtenir le poste de partant en séries, mais ses brillantes performances font passer l’entraîneur Geoff Ward pour un génie, particulièrement après le match numéro 3.

«Qu’y a-t-il à dire sur notre gardien? Il a été incroyable encore une fois, a indiqué Ward au réseau Sportsnet après la victoire de 6 à 2 de mardi. Lorsque nous avions besoin qu’il fasse un gros arrêt, et il semble qu’il ait dû se signaler plus d’une fois ce soir, il était là pour le faire. Vous avez besoin de ce genre de performance du gardien à ce moment-ci de l’année pour gagner. Il a certainement été un joueur formidable pour nous.»

Très humble, l’ancien des Oilers d’Edmonton a donné tout le crédit à ses coéquipiers pour sa performance.

«Je n’ai pas eu à faire une tonne de gros arrêts, mais les gars devant moi ont très bien joué et m’ont donné la chance de voir la rondelle et se sont occupés de récupérer les retours», a analysé Talbot.

Vers un nouveau contrat?

Les performances inspirées de l’Ontarien pourraient-elles lui permettre de décrocher un nouveau contrat? Les Flames n’ont qu’un gardien possédant un contrat pour 2020-2021 et il s’agit de David Rittich, qui a joué la majorité des matchs en saison régulière de l’équipe.

Talbot, lui, atteindra l’autonomie au terme des séries. Calgary lui avait offert une entente d’un an et 2,75 millions $ l’été précédent. Pour l’heure, il a l’entière confiance de ses coéquipiers, ce qui est bon signe.

«Il nous donne beaucoup de confiance. Il joue bien la rondelle en dehors de son filet. J’ai aimé sa performance [mardi], a mentionné l’attaquant Matthew Tkachuk. Même lorsque nous étions en retard 1 à 0 et que nous avons fait 1 à 1, il a réalisé de gros arrêts pour préserver l’égalité. Il est calme. En début de troisième, ils ont poussé fort et il était là pour tout bloquer jusqu’à ce que nous marquions ce cinquième but.»

C’est tout de même à un barrage de 36 tirs qu’a fait face Talbot dans la troisième rencontre face aux Jets. Il n’a cédé que deux fois malgré tout.

«Tous les arrêts sont importants, surtout lorsque le gars à l’autre bout de la patinoire pourrait remporter le trophée Vézina et que tu sais qu’il n’en donnera pas beaucoup», a conclu le discret gardien.