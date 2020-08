Michel Bergeron: «Max Domi à Montréal, c'est terminé!»

Les jours de Max Domi avec les Canadiens de Montréal seraient comptés.

C’est du moins ce que croit l’analyste Michel Bergeron. Lors de son fameux segment «Sans filet» sur les ondes de TVA Sports, le Tigre estime que l’un des meilleurs pointeurs du CH ne peut pas se retrouver sur le quatrième trio.

• À lire aussi: À VOIR : Le capitaine montre l’exemple!

• À lire aussi: Lars Eller quitte la «bulle» de Toronto

Domi a d’ailleurs été l’attaquant le moins utilisé par Claude Julien à cinq contre cinq, mercredi, en première période face aux Penguins de Pittsburgh.

«C’est terminé avec le Canadien pour Max Domi, a lancé sèchement Bergeron. Tu joues avec les deux pires ailiers du club! On rappelle un joueur de centre du Rocket de Laval (Jake Evans), on le fait jouer à l’aile gauche avec Dale Weise, qui ne sera plus de la formation et on met un joueur comme Domi avec eux!»

Bergeron rappelle que Domi a excellé avec l’équipe depuis les deux dernières années, lui qui avait terminé la campagne 2018-2019 avec 72 points, dont 28 buts.

Notre collègue estime qu’il n’est pas trop tard pour Claude Julien d’utiliser Domi à sa pleine capacité.

«Le temps est venu là! Tu places Domi à la place de Drouin sur le premier trio et t’espères pour le mieux, a ajouté Bergeron. Et le pire dans tout ça, c’est que Marc Bergevin est d’accord avec l’alignement de Claude Julien. Il y a quelque chose qui se passe avec cette organisation que je ne sais pas!»

À voir dans la vidéo ci-dessus.