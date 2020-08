Rangers-Hurricanes: un moment a tout changé selon Kreider

La présence des Rangers de New York en ronde de qualification fut de très courte durée, soit exactement quatre jours, le temps de subir trois revers d’affilée aux mains des Hurricanes de la Carolin

Un peu comme ce fut le cas durant le premier match de la finale de l’Association de l’Est 2014, lorsque Kreider a heurté Carey Price pour mettre hors de combat le gardien et toute l’équipe du Canadien de Montréal, la perte d’un joueur a été décisive, aux yeux du joueur d’avant.

Sauf que cette fois, ce sont les Blueshirts qui ont payé la note. L’éclopé-clé en question ici est Jesper Fast, qui a été frappé durement par son ancien coéquipier Brady Skjei durant sa séquence initiale au premier affrontement. Il n’est jamais revenu et les Rangers non plus d’ailleurs, selon Kreider.

«Nous avons laissé une minute affecter deux matchs. Personnellement, je l’ai fait. Nous savions que les séries sont dures et au lieu de miser sur notre style de jeu axé sur la possession de la rondelle, on courait partout pour essayer d’asséner une mise en échec», a-t-il mentionné au quotidien «New York Post», après le revers de 4 à 1 des siens, mardi.

«La meilleure équipe a gagné. Appelons les choses par leur nom. On a joué trois rencontres et ils ont réglé ça ainsi», a ajouté l’entraîneur-chef David Quinn.

L’amertume était aussi palpable chez Mika Zibanejad, qui aurait aimé prolonger sa participation aux parties éliminatoires.

«Nous avons traversé un camp d’entraînement en essayant de retrouver les sensations d’autrefois. On a travaillé fort afin de nous préparer le mieux possible. Honnêtement, c’est dommage que ce soit déjà fini. Il y a un sentiment d’inachèvement.»

De l’espoir à NY

En dépit de la douloureuse élimination, l’organisation des Rangers peut nager dans l’espoir, car elle sera en lice pour mettre la main sur le premier choix du prochain repêchage amateur de la Ligue nationale. Si elle remporte la prochaine loterie, lundi, cela lui vaudra vraisemblablement le Québécois Alexis Lafrenière.

La formation new-yorkaise peut également se consoler en voyant la progression du gardien Igor Shesterkin, qui a pris place devant le filet, mardi, après que le vétéran Henrik Lundqvist eut perdu les deux premiers duels de la série. Shesterkin a impressionné en gagnant 10 de ses 12 décisions en saison avant l’interruption de celle-ci en mars.

«Igor a bien joué, le rendement des gardiens n’a sûrement pas été le problème dans cette série», a résumé Quinn.