L'équipe encore négligée du tournoi?

Le Minnesota United FC pourrait faire taire ses détracteurs une fois pour toutes en remportant son match de demi-finale du tournoi «La MLS est de retour» face à l’Orlando City SC, jeudi.

Constamment sous-estimés depuis leur arrivée en Major League Soccer, les «Loons» connaissent une très bonne compétition estivale et ont dû se débarrasser d’adversaires coriaces tels que le Crew de Columbus et les Earthquakes de San Jose pour atteindre leur position.

Malgré tout, les preneurs aux livres penchent du côté des surprenants «Lions» d’Orlando, tombeurs notamment de l’Impact de Montréal, pour leur prochain duel.

«Je crois qu’il n’y a aucune raison que nous soyons sous-estimés avec la façon dont nous jouons, a rétorqué en entrevue au quotidien “Pioneer Press” le défenseur Michael Bozall, mardi. Oui, ce sera un match difficile, mais mettez-moi dans un combat de chiens avec les gars et je parie sur nous chaque fois.»

Plus défensifs, mais solides en contre-attaque, les joueurs du Minnesota United ne se laisseront pas marcher sur les pieds par Nani et sa bande. Les éternels négligés comptent aussi sur une attaque rapide et diversifiée.

«Ce sera notre match le plus dur à date, avait mentionné l’entraîneur Adrian Heath en conférence de presse, lundi. Nous devrons probablement jouer mieux qu’à n’importe quelle étape dans ce tournoi pour gagner cette partie.»