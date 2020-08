Le Jazz résiste aux Grizzlies

Après avoir perdu ses deux derniers matchs à Orlando, le Jazz de l’Utah a renoué avec la victoire en défaisant les Grizzlies de Memphis par la marque de 124 à 115, mercredi.

Le Jazz a néanmoins eu quelques sueurs froides face aux Grizzlies, qui ont perdu leurs quatre matchs depuis la reprise et dont la présence en séries éliminatoires semble de plus en plus douteuse.

En avant 64 à 55 après une demie, le Jazz a vu ses adversaires se rapprocher à 89 à 88 au troisième quart. La formation de l’Utah a finalement réussi à reprendre l’ascendant au dernier engagement, qu’elle a mené 35 à 27.

Rudy Gobert a connu tout un match pour le Jazz en totalisant 21 points et 15 rebonds. Joe Ingles et Mike Conley ont également joué des rôles importants dans la victoire en inscrivant respectivement 25 et 23 points.

En plein cœur de la lutte dans l’Association de l’Ouest, le Jazz affrontera les Spurs de San Antonio vendredi à son prochain match.