Puljujarvi ne reviendra pas à Edmonton

Jesse Puljujarvi a finalement renoncé à effectuer un retour avec les Oilers d’Edmonton, du moins pour la prochaine saison, puisqu’il a accepté une prolongation de contrat d’un an avec le Karpat d'Oulu, dans la Liiga, en Finlande.

C’est ce que le club a annoncé, mercredi. L’ailier droit a passé la dernière campagne avec l’équipe après avoir écoulé son contrat d’entrée de trois ans avec les Oilers.

Puljujarvi n’avait pourtant pas fermé la porte à un retour dans la Ligue nationale lors d’une entrevue avec le quotidien «Iltalehti» la semaine dernière.

«Tu ne peux jamais dire non. J’ai grandi et je vois les choses différemment. Il y a maintenant un nouveau directeur général et un nouvel entraîneur là-bas. Ils ont construit une équipe gagnante à Edmonton. C’est peut-être possible que je retourne jouer là-bas», avait alors affirmé le Finlandais.

Avec le Karpat cette saison, l’attaquant de 22 ans a totalisé 24 buts et 53 points en 56 parties. Il avait auparavant amassé 17 filets et 37 points en 139 parties avec les Oilers, qui en avaient fait la quatrième sélection au total du repêchage de 2016.