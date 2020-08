Les Hurricanes de la Caroline ont peut-être obtenu rapidement leur billet pour le tableau des 16 formations participantes des séries de la coupe Stanley, mais une longue attente pourrait freiner leur élan, ce que leur entraîneur-chef Rod Brind’Amour tentera par tous les moyens d’éviter.

Les Ouragans ont soufflé les Rangers de New York en trois petits matchs au cours de la ronde de qualification. Leur triomphe de 4 à 1 dans le dernier duel signifie qu’ils devront normalement patienter plusieurs jours avant d’amorcer le premier tour éliminatoire, puisque l’étape qualificative pourrait se terminer au plus tard dimanche, si certaines confrontations atteignent la limite de cinq rencontres.

Néanmoins, le pilote des Hurricanes essaie de ne pas trop s’en formaliser. Son travail est de s’assurer de la bonne préparation de ses hommes.

«Il n’y a pas grand-chose à faire. Je serai franc avec vous: ce sera compliqué. On pourrait avoir une semaine complète sans match. C’est probablement la pire chose possible quand il n’y a rien d’autre à faire. Donc, il nous faudra être créatifs et trouver des idées pour garder les gars ensemble et mentalement prêts. Effectivement, le temps d’inactivité peut tuer ce que vous essayez de mettre en place», a-t-il mentionné durant sa conférence d’après-match sur Zoom.

Toutefois, cette pause pourrait s’avérer avantageuse pour quelques-uns, dont le défenseur Dougie Hamilton. Ce dernier n’a pas joué face aux Rangers après avoir quitté prématurément un entraînement, le 22 juillet.

«D’un autre côté, nous espérons revoir des joueurs blessés. Apprécions le moment présent. Nous réglerons la suite en cours de route», a ajouté Brind’Amour.

Groupe spécial

L’instructeur a pour le reste plusieurs raisons de se réjouir. Ses deux gardiens Petr Mrazek et James Reimer ont fermé la porte aux Blueshirts, tandis que ses attaquants et ses défenseurs ont accompli le nécessaire. Les Andrei Svechnikov, Sebastian Aho et Teuvo Teravainen ont notamment fait sentir leur présence autour du filet ennemi.

«Nous avons un groupe spécial et on a besoin de tout le monde, a renchéri Brind’Amour. Tous comprennent cela et chacun contribue actuellement. C’est pourquoi nous jouons encore.»

«Dans cette série, il y avait toujours quelqu’un pour se lever et nous tous avons fait notre part en même temps», a indiqué Warren Foegele, auteur du but gagnant mardi, par le biais de propos rapportés par le quotidien «News & Observer».