Rien ne semblait fonctionner pour les Canadiens de Montréal lors de la première moitié du match face aux Penguins de Pittsburgh, mercredi soir, lors du troisième duel de la série entre les deux équipes. Et puis Claude Julien a brassé ses cartes.

Alors que son équipe accusait un déficit de deux buts, l’entraîneur-chef du CH a modifié ses trios si bien que Jonathan Drouin s’est retrouvé avec Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia. Le Québécois a ensuite marqué le deuxième but de l’équipe à la suite d’une belle remise de Ben Chiarot.

De son côté, Brendan Gallagher a patiné avec Tomas Tatar et Nick Suzuki.

«Nous avons bien répondu, a souligné le numéro 11 du CH, après la rencontre. Ça fait partie de son travail lorsqu’il (NDLR: Claude Julien) voit quelque chose. Notre travail est de sauter sur la patinoire et de répondre de la bonne manière. C’est un défi et c’est différent pour les joueurs adverses. Il a fait ces changements quand nous perdions par deux buts et nous avons gagné la partie. Ç’a eu un effet positif.»

Même si le CH tirait de l’arrière 3-1 en deuxième période, il n’a jamais abandonné

«Ils ont marqué quelques buts tôt (dans la rencontre), mais nous jouions bien à cinq contre cinq, a expliqué le défenseur Shea Weber. Nous avons gardé notre niveau de compétition élevé. Les joueurs ont bataillé durement, peu importe la situation. C’est ce dont tu as besoin en séries.»

Le CH l'a finalement emporté 4-3.

