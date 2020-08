Une situation unique pour Roethlisberger

Ce sont trois déchirures ligamentaires qu’a subies Ben Roethlisberger contre les Seahawks de Seattle en 2019, une blessure qu’aucun quart-arrière, à sa connaissance, n’a subie avant d’effectuer un retour au jeu.

Le pivot des Steelers de Pittsburgh a en effet révélé que trois ligaments s’étaient déchirés au niveau de l’os. Lors de l’intervention chirurgicale qui a suivi, une ancre a été installée sur son os pour rattacher les ligaments.

«Pour autant que je sache, c’est arrivé à des gens ordinaires dans la rue, si vous voulez, mais d'après ce qu'on m'a dit, ce n'est jamais arrivé à un quart-arrière [de la NFL], a expliqué l’Américain, selon le site The Athletic. Je crois qu'il y a eu au moins un autre quart-arrière qui avait un, peut-être deux ligaments arrachés, mais pas trois. C'est ce que l'on m'a dit.»

Le double champion du Super Bowl a d’ailleurs révélé qu’il jouait malgré un petit malaise au coude depuis plusieurs années sans que cela soit assez grave pour s’inquiéter. Habitué à vivre avec une légère douleur, il a toutefois rapidement compris que quelque chose clochait lorsque les ligaments ont cédé.

«Sur cette possession contre Seattle, la douleur ne me quittait pas. J’ai tenté une longue passe à JuJu [Smith-Schuster] sur le côté droit et j’ai vraiment senti une douleur différente à tout ce que j’avais senti auparavant. Ç’a en quelque sorte tué mon bras. Je savais que quelque chose était différent à ce moment-là.»

Prêt malgré tout

Limité à deux parties en 2019, celui qui a été invité six fois au Pro Bowl assure maintenant être en pleine forme et il est prêt pour la saison 2020, malgré ses 38 ans.

«Mon bras va très bien. J’ai lancé beaucoup de ballons [lundi] et quand je me suis réveillé ce matin, je me sentais très bien», a affirmé Roethlisberger. Je n’ai pas eu de contretemps [dans ma convalescence]. J’en suis excité.»

Le pivot souhaite maintenant jouer encore bien des années et remporter d’autres Super Bowl. «Je n’ai jamais été aussi léger depuis 13-14 ans. Je me sens fort, je me sens en santé et je me sens jeune.»