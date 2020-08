Un avant-goût des séries pour les Raptors?

Le prochain adversaire des Raptors de Toronto sera le Magic d’Orlando, mercredi, une équipe qu’ils pourraient bien recroiser au premier tour des séries éliminatoires de la NBA.

Si les Raptors sont presque assurés de terminer deuxièmes au classement de l’Association de l’Est, le Magic ne connait pas encore son rang final avec cinq matchs à faire à la saison régulière.

Chose certaine, les hommes de Steve Clifford termineront soit septièmes, soit huitièmes.

L’an dernier, le Magic avait été écarté en cinq parties lors du premier tour des éliminatoires par ces-mêmes Raptors, qui étaient en route vers la première conquête du championnat de la NBA de leur histoire.

Le Magic ne semble pas avoir l’ombre d’une chance mercredi face aux Torontois, surtout qu’ils devront se passer de l’excellent Jonathan Isaac en défense. Le joueur de 22 ans s’est tordu un ligament croisé antérieur (ACL) lors de la victoire de son équipe sur les Kings de Sacramento, dimanche.

Nikola Vucevic est particulièrement en forme lors des dernières rencontres et il a réalisé un double-double face aux Kings.

Ce n’est cependant rien en comparaison à Fred VanVleet, qui a été magistral face au Heat, lundi. Le meneur des Raptors a établi une nouvelle marque personnelle avec une récolte de 36 points. Il a également été omniprésent en défense, tout comme son coéquipier OG Anunoby.

VanVleet était d’ailleurs revenu sur la performance d’Anunoby de samedi, alors que les Raptors affrontaient les Lakers de Los Angeles. «Il a été génial pour nous en étant capable de bloquer de LeBron (James) à Bam (Adebayo) ce soir [samedi] et peu importe qui se présentera devant lui, il est notre défenseur principal et je crois que plus il prendra son rôle avec sérieux, plus nous aurons de succès», a mentionné VanVleet au quotidien «Toronto Sun».

«Je ne parierais contre lui face à personne sauf à moi», a ajouté de façon moqueuse le meneur.

Invaincus à leurs six derniers matchs, les Raptors sont définitivement confiants, tandis que le prochain match pourrait bien se répéter en séries éliminatoires.