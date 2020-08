Trois rencontres à l’enjeu énorme au programme

Plus les jours avancent, plus les matchs deviennent importants, voire déterminants pour les différentes formations de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Mardi, TVA Sports vous présente trois duels où l’intensité sera très certainement au rendez-vous. Des rencontres où la victoire est tout simplement la seule option.

D’ailleurs, à titre de diffuseur francophone officiel de la Ligue nationale de hockey, TVA Sports aura le plaisir de vous présenter un marathon de plus de 100 joutes d’ici le mois d’octobre prochain.

Voici donc un aperçu de ce qui vous attend à notre antenne aujourd’hui.

Panthers – Islanders (New York mène la série 1-0) – 12h, TVA Sports

Crédit photo : AFP

Les Panthers sauront-ils solutionner l’énigme que représentent les Islanders? Malgré toute leur bonne volonté, les floridiens ont peiné, samedi, à provoquer des chances de marquer de qualité.

Pour cela, il faut donner beaucoup de crédit à la formation new-yorkaise qui, fidèle à elle-même, a respecté le plan de match à la lettre et n’a pas cédé un pouce à ses rivaux sur la glace.

Dans le match #1, la filière québécoise des Islanders s’est levée. Anthony Beauvillier a marqué et s’est montré très menaçant tout au long de la partie, alors que Jean-Gabriel Pageau et Derick Brassard ont tous les deux contribué avec une mention d’aide chacun.

Chez les Panthers, les gros canons, malgré un but de Jonathan Huberdeau, se sont montrés trop passifs.

L’entraîneur-chef Joel Quenneville en voudra assurément beaucoup plus des Barkov, Dadonov et Hoffman.

Les Panthers parviendront-ils à rugir face aux Islanders, cette fois?

La réponse dès midi sur nos ondes!

Blue Jackets – Maple Leafs (Columbus mène la série 1-0) – 16h, TVA Sports

Crédit photo : Photo AFP

Les Maple Leafs représentent sûrement la plus grande énigme du sport professionnel en ce moment. Comment, dans un monde où une équipe compte des joueurs comme Matthews, Tavares, Marner, Kapanen, Nylander, Hyman et Kerfoot, cette formation peut-elle se faire blanchir et tomber à plat comme elle l’a fait dimanche?

Lors du premier match de cette série, tous les joueurs torontois, sans exception, ont été spectateurs. Et les Blue Jackets, une équipe patiente qui n’attend que le bon moment pour frapper, en a profité pour l’emporter 2-0.

Vous nous trouvez durs avec les Leafs? Rappelez-vous simplement que c’est loin d’être la première fois que cette équipe, qui compte pourtant sur tous les éléments possibles pour se rendre loin, cafouille en séries. D’ailleurs, à quand remonte la dernière fois où la formation de la Ville Reine a remporté une ronde éliminatoire?

Levons notre chapeau aux joueurs des Jackets, qui ont su neutraliser avec brio les ténors des Maple Leafs. Le défi, maintenant, sera de répéter l’exploit lors des prochains matchs.

Et dans le camp torontois, on doit espérer (et il faut s’attendre à!) un solide début de match des meilleurs éléments du club.

À suivre dès 16h à notre antenne!

Rangers – Hurricanes (La Caroline mène la série 2-0) – 20h, TVA Sports

Crédit photo : AFP

Les Rangers représentent la première équipe à faire face à l’élimination dans ces séries 2020. Et ce n’est pas vraiment un hasard.

Oh, ce n’est pas que les new-yorkais soient si mauvais que ça. C’est simplement que les meilleurs joueurs des Hurricanes sont au sommet de leur art, et ce depuis la première seconde de cette confrontation.

Sebastian Aho et Andrei Svechnikov comptent respectivement (déjà!) cinq et quatre points en deux matchs.

Pendant ce temps, Artemi Panarin et Mika Zibanejad sont bons, mais ne sont pas exceptionnels jusqu’ici. C’est dommage, car on dirait bien qu’ils n'auront pas le choix de l'être... Les autres attaquants des Rangers sont tout simplement invisibles après deux parties.

Et Henrik Lundqvist, lui, commence à démontrer quelques signes de fatigue...

Bref, la tâche s’annonce ardue pour New York. L'équipe pourra-t-elle faire tourner le vent?

C’est ce que nous verrons ce soir sur le coup de 20h!