Pierre Lavoie sera au Défi 808 Bonneville 2020

Le Défi 808 Bonneville, un événement cycliste qui se déroulera les 18 et 19 septembre à Mont-Tremblant, pourra compter sur la présence de Pierre Lavoie à la ligne de départ.

Le philanthrope de renom appuie cette initiative au profit de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) et dit croire en la mission de celle-ci.

«J’ai découvert l’an dernier la FAEQ et j’ai voulu en savoir davantage sur sa mission, sa vision, ses programmes de bourses et ses services d’accompagnement. Appuyer les étudiants-athlètes dès l’émergence de leur talent jusqu’à leur transition vers une carrière professionnelle m’interpelle énormément. L’important pour une société selon moi n’est pas de créer des champions du monde à tout prix, mais plutôt d’accompagner nos jeunes étudiants-athlètes qui se démarquent pour qu’ils deviennent des adultes sains, motivés et équilibrés», a affirmé M. Lavoie dans un communiqué.

«Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur Pierre Lavoie qui appuie publiquement la FAEQ et le Défi 808 Bonneville. Pierre et la Fondation ont des valeurs communes, lui qui contribue depuis 20 ans à faire bouger le Québec et à encourager les saines habitudes de vie et la FAEQ qui, elle, appuie et accompagne les étudiants-athlètes, nos leaders de demain», a ajouté Claude Chagnon, président de la FAEQ.

Le Défi 808 Bonneville proposera une boucle de 404 kilomètres, avec le Centre de villégiature de Tremblant comme point central, où les cyclistes de tous les niveaux pourront relever un défi entre 100 et 808 km, en solo ou en équipe de deux ou de quatre. Il sera possible de suivre une boucle de 115 km à l’aide d’un vélo électrique.