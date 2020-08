McDavid: un autre but qui fait jaser...

La réputation de Connor McDavid n’est plus à faire, mais le capitaine des Oilers d’Edmonton a une fois de plus impressionné tout le monde en obtenant un tour du chapeau face aux Blackhawks de Chicago, lundi.

Après à peine quatre minutes de jeu, le numéro 97 avait déjà deux buts. Ses efforts sur la glace et dans le vestiaire ont permis aux Oilers de l’emporter 6 à 3 et de niveler 1 à 1 leur série qualificative face aux Hawks.

«Lorsque c’est ton capitaine qui le fait, les autres n’ont pas le choix de suivre, a mentionné en conférence de presse, mardi, l’entraîneur Dave Tippett. Je le vois depuis des années avec Sidney Crosby : il dicte la façon de jouer. Hier [lundi], Connor a fait ça pour nous dès la première mise en jeu. Il était engagé et il est allé chercher un but rapide.»

«Quand vous avez un joueur comme ça dans votre équipe, c’est une inspiration, a poursuivi le pilote de 58 ans. Et Connor n’est pas un gars très rude, mais il inspire les autres par sa façon de jouer.»

Après un revers difficile de 6 à 4 lors du premier match, les Oilers avaient bien besoin d’une performance comme celle de McDavid. James Neal et Alex Chiasson ont aussi bien fait en marquant chacun un but ; des performances qui n’ont pas échappé à Tippett.

«Notre équipe a très bien répondu hier soir [lundi]. Je regarde des gars comme Neal et Chiasson, ils ont énormément d’expérience en séries. Ils disent les bonnes choses, ils font les bonnes choses. Lorsque tu as des gars comme ça dans ta formation, ça aide l’équipe», a-t-il rappelé.

Un but qui fait écarquiller les yeux

Le deuxième but de McDavid a particulièrement fait écarquiller les yeux. Sur une belle passe d’un coéquipier, l’Ontarien a pris de vitesse deux défenseurs de Chicago avant de déjouer Corey Crawford d’un tir précis.

«Il doit sûrement être très haut, en considérant le contexte et le moment du match, a répondu Ryan Nugent-Hopkins, questionné à savoir où se situait ce but parmi les plus beaux de son compagnon de trio. Sa vitesse explosive - nous savons à quel point il peut être rapide - et sa capacité à contrôler la rondelle comme ça et de la mettre dans le haut du filet du revers, ce n’est pas facile à avoir.»

Au mois d’août, la qualité des patinoires n’est pas à son meilleur, ce qui fait en sorte que la glace peut être raboteuse. McDavid, lui, a contrôlé à merveille les soubresauts du disque, ce qui a impressionné son entraîneur.

«Je parle par expérience, en tant qu’ancien joueur. Tu veux arriver à trouver et à contrôler la rondelle. Habituellement, tu travailles là-dessus sans penser à la vitesse à laquelle tu vas. Connor le fait à une vitesse incroyable et il surprend les joueurs avec ça. [...] Prendre un tir comme celui-là, même si la rondelle n’arrêtait pas de rebondir, nécessite du talent d’élite», a soutenu Tippett.