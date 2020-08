«Lafrenière sera un excellent joueur et aura un impact»

S’il est «injuste» d’accoler déjà à Alexis Lafrenière l’étiquette de joueur de concession, le Québécois sera assurément capable d’avoir un impact important immédiat au sein de l’équipe qui le repêchera, selon le directeur de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH), Dan Marr.

Fort d’une saison de 112 points en 52 parties avec l’Océanic de Rimouski, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et d’un titre de joueur par excellence de la Ligue canadienne de hockey (LCH) au terme de la saison 2019-2020, Lafrenière trône au sommet chez les patineurs nord-américains dans la liste publiée par la Centrale.

«Lafrenière a été à la hauteur de tout le battage médiatique et des distinctions bien méritées qui lui ont été accordés avant sa sélection au repêchage, a dit Marr au site officiel de la LNH. Il sera un excellent joueur et aura un impact. Il contribuera aux succès de l’équipe qui aura la chance de remporter le premier choix.»

Cette première sélection sera tirée au sort parmi les huit équipes qui seront éliminées lors de la phase qualificative des séries éliminatoires actuellement en cours.

Comme Makar et Hughes

Marr a également donné son avis sur le défenseur Jamie Drysdale, troisième chez les patineurs nord-américains, affirmant qu’il était dans la même catégorie que Cale Makar (Avalanche du Colorado) et Quinn Hughes (Canucks de Vancouver), tous deux nommés pour le trophée Calder cette saison.

«Si vous deviez interroger le groupe de recruteurs de la Centrale, il n'est pas exagéré de répondre à cette question avec un consensus retentissant, très certainement.»

Drysdale a marqué neuf buts et totalisé 47 points en 49 parties avec les Otters d’Érié dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

«Drysdale joue un jeu de style similaire et son patinage, ses compétences et son intelligence sont mis en valeur à chaque présence sur la patinoire. La rapidité et le calme avec lesquels il voit la glace et exécute des jeux rappellent à la fois Makar et Hughes dans leurs années de repêchage», a-t-il analysé.