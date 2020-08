«Je n’ai jamais donné un rôle défensif à Domi!»

Le match d’hier entre les Canadiens et les Penguins en a laissé plusieurs sur leur appétit.

Si Carey Price a été égal à lui-même, bloquant de nombreux tirs dangereux, l’offensive, elle, n’a pratiquement rien provoqué.

En fait, et c’est le cas depuis le début de cette série, les vétérans du club à l’attaque sont au neutre. Jusqu’ici, les quatre buts du CH ont été inscrits par Jesperi Kotkaniemi (2), Nick Suzuki et Jeff Petry. Où sont donc les Drouin, Domi, Gallagher, Tatar et Danault?

Il n’est pas exagéré d’avancer que ces joueurs devront rapidement en donner plus, sans quoi cette série contre les Penguins pourrait rapidement prendre une tournure dramatique.

À l’occasion d’un point de presse (à voir dans la vidéo ci-dessus), mardi matin, Claude Julien ne s’est pas caché, avouant qu’il en voulait plus de ses joueurs d’impact.

«Carey fait tout un travail et les défenseurs accomplissent un bon boulot depuis le début de cette série. Mais il nous faudra plus de contribution du côté de nos attaquants. Souvent, c’est lié à notre niveau d’engagement. On ne patine pas toujours à la hauteur de nos capacités.

«Je veux une équipe que joue 60 minutes. Les quatre trios doivent générer des chances de marquer.»

Le cas Domi

Parlant de créer de l’offensive, plusieurs amateurs (et experts) se questionnent quant à l’utilisation de l’attaquant Max Domi depuis le début de cette série.

Le petit #13, meilleur pointeur du club la saison dernière, évolue sur ce qui a toutes les apparences d’un quatrième trio en compagnie de Dale Weise et Jordan Weal, deux ailiers qui ne sont pas réputés pour être des magiciens avec la rondelle.

Questionné sur sa gestion du dossier Domi, Claude Julien a semblé un peu agacé.

«On n’a jamais donné un rôle défensif à Max Domi. Il a un rôle sur l’avantage numérique!», s’est défendu l’entraîneur.

Et lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il songeait à fournir deux ailiers plus offensifs à son fougueux attaquant, la réponse n’a pas été des plus étoffées.

«J’ai toute la journée pour y penser», s’est contenté de lancer Julien.

De son côté, Max Domi a préféré jouer la carte de la retenue, alors qu’il a choisi de ne pas trop se mouiller quant à son utilisation.

«Je suis ne suis pas l’entraîneur, alors ce n’est pas moi qui choisit. Peu importe avec qui tu joues, tu dois donner tout ce que tu as.»

Indiscipline... chronique!

Autre point abordé par Claude Julien lors de son point de presse : l’indiscipline de ses ouailles.

En deux parties, le CH a offert pas moins de 12 avantages numériques aux Penguins! Même si Pittsburgh n’a profité que d’une seule de ses chances, se défendre constamment à court d’un homme a sérieusement handicapé le Tricolore selon Julien.

«Les pénalités nous affectent énormément. Nous sommes une équipe qui joue beaucoup mieux à cinq contre cinq. En étant indisciplinés comme ça, on leur donne du momentum constamment. Il faut rester loin du banc des pénalités.

«Nous devons être plus disciplinés avec nos bâtons. Il y a eu beaucoup de gestes de paresse.»

Le fameux dernier changement

Les deux prochains matchs de cette série seront maintenant disputés «à domicile» pour le CH. C’est donc dire que l’équipe montréalaise pourra bénéficier du dernier changement.

«C’est un avantage, c’est sûr», a concédé Julien.

«Je ne sais pas comment Sullivan a prévu de jouer ses cartes, mais c’est sûr que ça ne nuira pas. En même temps, quand tu regardes ça froidement, Crosby et Malkin n’ont pas fait beaucoup de dommages jusqu’ici.

«Ça nous donnera seulement une option de plus pour les mises en jeu en territoire offensif.»

Kotkaniemi brille

Peu importe l’issue de cette série, l’un des principaux points positifs à retenir sera sans contredit la performance de Jesperi Kotkaniemi, qui a marqué lors des deux premiers matchs face aux Penguins.

D’ailleurs, Max Domi ne s’est pas gêné pour encenser son coéquipier finlandais.

«Il joue avec une belle confiance. Il démontre son potentiel et nous sommes chanceux de l’avoir dans la formation. Il a marqué deux gros buts.»