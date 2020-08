Drouin s'autocritique publiquement

Jonathan Drouin est loin d’être à son meilleur depuis le début de la série contre les Penguins.

Après deux matchs, le Québécois n’a toujours pas récolté le moindre point. Il présente de plus un différentiel de -1, a écopé de deux pénalités et n’a décoché qu’un seul petit lancer.

À l’occasion d’un point de presse (à voir dans la vidéo ci-dessus), mardi, Drouin a accepté de revenir sur les deux premières parties de cette confrontation face aux Penguins. Il n’a pas eu peur de reconnaître qu’il pouvait faire mieux.

«Suzuki, Armia et moi, on a quand même eu un bon premier match. Nous avons terminé la soirée à +1. Mais hier, on n’a pas créé beaucoup d’occasions. Les Penguins nous coupaient constamment en zone neutre. Nous manquions de vitesse entre les deux lignes bleues.

«De façon plus personnelle, la rondelle ne colle pas sur mon bâton jusqu’ici. C’est plus difficile. J’essaie de patiner et de terminer mes mises en échec.»

L’ancien des Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) s’est également dit conscient de son rôle premier au sein de l’équipe.

«Je sais que je dois créer de l’attaque et amasser des points. C’est mon rôle. Je dois sans aucun doute être meilleur.»

S’éloigner de Crosby et Malkin?

En s’attardant aux statistiques des deux premiers matchs de cette série, on constate que Drouin et ses compagnons de trio ont passé beaucoup de temps sur la glace contre les trios de Sidney Crosby et d’Evgeni Malkin.

Pense-t-il que le fait que le CH puisse bénéficier du dernier changement pour les deux prochains matchs va vraiment changer la donne et aider son unité?

«C’est sûr que quand tu joues contre Sidney et Malkin, tu dois être vigilant défensivement. Mais quand tu joues bien défensivement, tu peux aussi te créer des chances en attaque. On verra bien...»