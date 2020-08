Depuis le début de la série face aux Penguins de Pittsburgh, Carey Price a réalisé 74 arrêts en deux matchs.

Qu’à cela ne tienne, Phillip Danault ne croit pas que les joueurs des Canadiens de Montréal ont laissé tomber leur gardien sur le plan de l’effort, lundi soir, au match no 2.

«Price est solide chaque match et il nous a donné une chance encore ce soir, mais je ne peux pas dire que nous n’avons pas poussé, a dit le no 24 après la défaite de 3-1.

«Nous sommes tous sur la même page en ce moment et c’est ce qui fait notre force, mais il faut absolument se calmer avec les punitions. On met de l’énergie à la mauvaise place.

«Ça gruge notre énergie et ça nous coûte notre momentum en zone offensive. On oublie ce match et on recommence.»

Price, auteur de 35 arrêts, a donné le mérite à l'adversaire.

«On savait qu'ils sortiraient avec fougue, puisqu'ils avaient un match de retard. Ils ont été solides pendant 40 minutes», a indiqué l'homme masqué.

«J'ai trouvé que nous avons bien répondu en troisième période, mais ils étaient déjà en contrôle à ce moment-là.»

Price a dit que ses coéquipiers ont beau avoir écopé de sept punitions au deuxième affrontement, les unités spéciales ont fait le travail. L'attaque massive des «Pens» a d'ailleurs été blanchie en cinq occasions.

«Nous avons bien fait en infériorité. Évidemment, nous voulons travailler sur notre discipline. Ce sera un facteur-clé.»