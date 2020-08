Une bulle pour les Saints

Afin de diminuer les risques liés à la propagation de la COVID-19, les Saints de La Nouvelle-Orléans ont loué quatre étages d’un hôtel afin de créer une bulle optionnelle pour le reste du camp d’entraînement.

Au total, ce sont environ 150 des 180 personnes impliquées – joueurs, entraîneurs, cadres et autres employés – qui se sont prévalus de cette offre, selon ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Sean Payton au réseau NBC, lundi.

«Le message de la ligue est : "le spectacle doit continuer", a dit Payton. Si c’est le cas, nous devons ainsi tout faire pour nous assurer que ça se produise.»

Ayant fait quelques concessions pour s’assurer de la tenue d’une saison, notamment en annulant les matchs préparatoires et en mettant en place un protocole de santé et sécurité strict, la NFL n'a pas retenu le concept de bulle. Les joueurs seront ainsi libres de leurs mouvements et voyageront à travers le pays pour disputer des matchs à l’étranger.

Le baseball majeur a également opté pour cette façon de faire, sauf que plusieurs rencontres ont dû être reportées en raison d’éclosions de cas dans les équipes, notamment chez les Marlins de Miami et les Cardinals de St. Louis.

La Ligue nationale de hockey (LNH), la Major League Soccer (MLS) et la NBA ont quant à elles repris leurs activités dans une ou deux villes et n’ont rapporté aucun nouveau cas depuis plusieurs jours.