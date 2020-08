Sullivan montre sa confiance en Murray

Les Penguins présenteront-ils un visage différent, lundi soir, dans le deuxième match de la série contre les Canadiens?

Chose certaine, l’entraîneur-chef Mike Sullivan n’a pas l’intention d’apporter des changements à sa formation. Il a d’ailleurs confirmé en matinée le retour de Matt Murray devant le filet. Voyez sa conférence de presse d’avant-match dans la vidéo ci-dessus.

Sullivan croit nullement que la défaite de 2-1 de son équipe en lever de rideau de la ronde qualificative, samedi, peut être attribuée à la performance de Murray devant le filet.

Malgré le résultat en faveur du CH, il n’est «pas du tout découragé par ce match».

«Il y a beaucoup de choses que j’ai aimées. Nous sommes conscients que nous devons nous améliorer dans certains aspects, mais nous avons été bons dans plusieurs facettes du jeu», a affirmé Sullivan, évoquant notamment le niveau d’énergie élevé de sa troupe, surtout en début de rencontre, où les Penguins ont été partout sur la glace, sans toutefois parvenir à marquer.

Comme dans son discours de la veille, Sullivan a insisté sur l’importance de foncer au filet.

«Tous les joueurs peuvent foncer au filet. Il faut qu’ils en prennent conscience. Nous avons créé de la circulation à l’occasion, mais nous devrons le faire plus souvent. Nous avons obtenu beaucoup de chances de marquer. Avec plus de joueurs devant le but adverse, ça aiderait.»

Formations probables pour le match de lundi soir:

Montréal

Tomas Tatar-Phillip Danault-Brendan Gallagher

Jonathan Drouin-Nick Suzuki-Joel Armia

Paul Byron-Jesperi Kotkaniemi-Artturi Lehkonen

Dale Weise-Max Domi-Jordan Weal

Ben Chiarot-Shea Weber

Brett Kulak-Jeff Petry

Xavier Ouellet-Victor Mete

Carey Price

Charlie Lindgren

Pittsburgh

Jake Guentzel-Sidney Crosby-Conor Sheary

Jason Zucker-Evgeni Malkin-Bryan Rust

Patrick Marleau-Jared McCann-Patric Hornqvist

Zach Aston-Reese-Teddy Blueger-Christopher Tanev

Brian Dumoulin-Kristopher Letang

Marcus Pettersson-John Marino

Jack Johnson-Justin Schultz