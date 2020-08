Minnesota United se renforce en défense

Le Minnesota United FC, qui se retrouve dans le carré d’as du tournoi «La MLS est de retour», a été chercher du renfort en défense en faisant l’acquisition du défenseur français Bakaye Dibassy, lundi.

Celui qui évolue dans l’axe rejoindra l’équipe le 12 août avec l’ouverture de la seconde fenêtre des transferts dans la Major League Soccer. Le Minnesota a utilisé un montant d’allocation générale dont la valeur n’a pas été dévoilée pour attirer Dibassy. Il ne jouera toutefois pas à Orlando, puisque le tournoi estival du circuit Garber se terminera le 11 août.

Le joueur de 30 ans évoluerait depuis quatre saisons avec Amiens, en Ligue 1, effectuant 130 apparitions sous le maillot du club français. Cette saison, il a joué 25 matchs toutes compétitions confondues et a marqué deux buts.

«Faire l’acquisition de quelqu’un comme Dibassy, qui possède de l’expérience, de la polyvalence et d’excellentes capacités athlétiques – qui a joué beaucoup de parties dans les meilleures ligues de France – renforcera grandement l’équipe, a indiqué l’entraîneur Adrian Heath dans un communiqué. Il me fait penser à Romain Metanire [l’un des nouveaux coéquipiers de Dibassy] : il est très puissant, adore courir, a beaucoup d’expérience et un caractère qui ira bien avec le club. Nous sommes très heureux de l’amener ici.»