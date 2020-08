LNH: 4 joueurs posent un genou au sol

Quatre joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) se sont agenouillés pendant l’interprétation des hymnes nationaux précédant le match entre les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas.

L’attaquant vedette des Stars Tyler Seguin a posé le genou sur la glace en compagnie de son coéquipier Jason Dickinson, du gardien des Knights Robin Lehner et de l'Afro-Canadien Ryan Reaves.

Il ne s'agit pas de la première initiative sous le signe de la justice sociale de la part des joueurs de la LNH depuis la reprise des activités. Dimanche, le défenseur Matt Dumba a gardé le poing levé pendant les deux hymnes nationaux, avant le match entre le Wild du Minnesota et les Canucks de Vancouver. Il s'était agenouillé, samedi, après avoir livré un discours lors de l'avant-match Blackhawks-Oilers.

Au cours de la pandémie, un groupe d'anciens joueurs et actuels joueurs professionnels noirs a fondé la Hockey Diversity Alliance (HDA), un mouvement ayant pour but d'enrayer le racisme et l'intolérance dans le monde du hockey. Dumba fait d'ailleurs partie du comité exécutif de cette organisation.