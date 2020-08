Le héros obscur des Timbers

Il y a de ces héros dont chaque équipe a besoin, mais qui n’apparaît pas nécessairement sous les feux de la rampe à chaque rencontre.

C’est le cas pour le milieu de terrain Diego Chara, qui impressionne toujours autant, même après 300 matchs en Major League Soccer (MLS).

Samedi, lors du quart de finale du tournoi «La MLS est de retour» des Timbers de Portland remporté aux dépens du New York City FC, l’athlète colombien n’est devenu que le second joueur de la ligue à atteindre le plateau des 300 matchs, toutes compétitions confondues. L’autre est l’infatigable meilleur buteur de l’histoire du circuit Garber, Chris Wondolowski.

Arrivé comme premier joueur désigné de l’histoire des Timbers, en 2011, Chara s’est fait remarquer par son efficacité en défense et son engagement. Après tout, ce n’aurait pas été le rôle du vétéran de 34 ans d’aller marquer des buts, lui qui n’en compte que neuf en 267 matchs de saison régulière.

«En tant que joueur, je le mets sur un piédestal en quelque sorte», a indiqué samedi au site web de l’équipe le directeur général et président des opérations soccer, Gavin Wilkinson.

«Lorsqu’on parle des qualités que nous cherchons chez un joueur des Timbers de Portland, elles englobent son professionnalisme, son respect, son travail acharné, son honnêteté, sa confiance, sa loyauté... tous ces éléments en plus de ses qualités balle au pied et sa compréhension du jeu», a poursuivi Wilkinson, qui est à l’origine de l’arrivée de Chara en provenance du club colombien Deportes Tolima.

Chara n’a pas que le respect de ses propres coéquipiers : il a aussi celui de ses rivaux.

«Lorsque vous parlez de Diego Chara, il vient de jouer sa 300e partie et il est l’un des joueurs les plus sous-estimés. Et pourtant, c’est l’un des meilleurs que notre ligue a eu», a affirmé lundi l’entraîneur de l’Union de Philadelphie, Jim Curtin, qui affrontera les Timbers en demi-finale, mercredi.