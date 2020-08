Jordan Reed de retour dans la NFL

Les 49ers de San Francisco se sont entendus sur les termes d’un contrat d’un an avec l’ailier rapproché et joueur autonome Jordan Reed, dimanche.

Selon le réseau ESPN, il s’agit d’un contrat incitatif, ce qui veut dire qu’il y a des conditions, qui n’ont pas été dévoilées, afin que son pacte soit honoré. L’athlète de 30 ans a été aux prises avec les commotions cérébrales lors des dernières années, ce qui l’a empêché de jouer en 2019.

En six saisons avec l’équipe de football de Washington, anciennement les Redskins, Reed a capté 24 passes pour des touchés et a récolté 3371 verges de gains. Il a disputé la meilleure saison de sa carrière en 2015, récoltant 952 verges et 11 majeurs.

Il a également été sélectionné pour participer au Pro Bowl en 2016.