Claude Julien dévoile son plan

Même si on est en séries et que l’accès des médias est plus limité, les Penguins n’ont pas caché leur jeu en prévision de la rencontre de lundi soir, la deuxième de la série les opposant au Canadien.

Le mandat de déranger davantage Carey Price et d’appliquer énormément de pression sur les défenseurs du Tricolore - principalement Shea Weber, Ben Chiarot et Jeff Petry qui patinent sur la glace à profusion - est clair.

Claude Julien s’est assuré de préparer ses joueurs en conséquence. Après le congé de dimanche, il a convenu sa troupe à un court entraînement, en matinée, en banlieue de Toronto.

«Ç’a été un bon entraînement. Les gars sont concentrés. On sait à quoi s’attendre et on est au courant de ce qu’ils [les Penguins] veulent faire», a assuré l’entraîneur du Canadien, via visioconférence.

«Il faudra bien défendre notre territoire. On sait qu’ils vont se diriger plus au filet lorsqu’ils vont lancer. Il faudra protéger l’enclave encore plus que lors du dernier match», a ajouté Julien.

Le Franco-Ontarien a confirmé qu’il n’apporterait aucune modification à sa formation et qu’il s’attendait, de la part de ses troupiers, à un meilleur match que lors de la rencontre initiale.

Murray devant le filet

Du côté des Penguins, Mike Sullivan a souligné qu’il ferait de nouveau confiance à Matt Murray pour défendre la cage de son équipe. L’Ontarien a cédé trois fois en 35 tirs lors de la rencontre inaugurale.

L’athlète de 26 ans n’a rien à se reprocher, mais l’histoire récente tant à démontrer que Sullivan n’est pas l’être le plus patient avec ses hommes masqués.

Vous pouvez en parler à Marc-André Fleury, qui s’était fait ravir le poste de partant par ce même Murray pendant le parcours éliminatoire de 2016.

D’ailleurs, Murray a lui-même subi les foudres de son entraîneur en cours de saison. Ses performances chancelantes ont incité Sullivan à faire confiance à Tristan Jarry. Ce dernier s’est même retrouvé au match des étoiles.

Ce qui n’a pas empêché Sullivan de ramener Murray devant le filet, dans un système d’alternance, pour le dernier droit de la saison.

La glace pourrait donc être bien mince sous les patins de Murray.

Formations probables pour le match de lundi soir:

Montréal

Tomas Tatar-Phillip Danault-Brendan Gallagher

Jonathan Drouin-Nick Suzuki-Joel Armia

Paul Byron-Jesperi Kotkaniemi-Artturi Lehkonen

Dale Weise-Max Domi-Jordan Weal

Ben Chiarot-Shea Weber

Brett Kulak-Jeff Petry

Xavier Ouellet-Victor Mete

Carey Price

Charlie Lindgren

Pittsburgh

Jake Guentzel-Sidney Crosby-Conor Sheary

Jason Zucker-Evgeni Malkin-Bryan Rust

Patrick Marleau-Jared McCann-Patric Hornqvist

Zach Aston-Reese-Teddy Blueger-Christopher Tanev

Brian Dumoulin-Kristopher Letang

Marcus Pettersson-John Marino

Jack Johnson-Justin Schultz