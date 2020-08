À VOIR: Un but irréel de William Carrier!

L’attaquant William Carrier a marqué un but tout simplement incroyable, lundi, lors du match entre les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas.

Carrier a effectué une manœuvre hors du commun alors qu’il faisait dos au but et a décidé de tirer entre ses jambes! Le gardien des Stars Ben Bishop a été complètement mystifié par la manœuvre de Carrier et n’a pas été en mesure de faire l’arrêt.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

• À lire aussi: La demande de Geoff Molson aux Penguins exécutée

• À lire aussi: Nick Suzuki : André Tourigny n'a pas changé d'avis

Carrier a d’ailleurs marqué le but gagnant afin de permettre aux siens de l’emporter au compte de 5-3. Tirant de l’arrière 3-1, les Knights ont marqué quatre filets sans réplique pour remporter leur premier match du tournoi à la ronde.

Les Stars menaient pourtant

Les représentants du Texas s’étaient donné une priorité de deux buts après deux périodes, mais c’était sans compter sur le caractère des Knights, qui ont marqué quatre fois sans réplique. Mark Stone d’abord, d’une belle incursion en territoire défensif, puis Nate Schmidt sur un jeu en tic-tac-toe ont ramené tout le monde à la case départ.

Le but vainqueur inusité de Carrier a du même coup eu pour effet de ruiner la belle performance de Miro Heiskanen.

L’arrière finlandais a connu une superbe deuxième période en se faisant complice sur chacun des trois buts des Stars. Il a ainsi égalé le record de points en seul match des séries éliminatoires par un défenseur de Dallas.

Aidés d’Heiskanen, Joe Pavelski et Jamie Oleksiak avaient placé les Stars devant en marquant deux fois en 42 secondes. Le défenseur format géant y est allé d’un tir des ligues majeures pour déjouer Robin Lehner.

Le vétéran Corey Perry avait fourni deux buts d’avance quelques instants plus tard en avantage numérique.

Les Golden Knights avaient choisi de placer Lehner devant leur cage plutôt que le vétéran Marc-André Fleury. Cette décision s’est révélée être la bonne, puisque le Suédois a bloqué 24 des 27 tirs auxquels il a fait face.

Son vis-à-vis Ben Bishop a quant à lui effectué 28 arrêts sur 32 lancers.

Pour déterminer l’ordre des têtes de série dans l’Association de l’Ouest, Vegas croisera le fer avec les Blues de St. Louis jeudi. Les Stars se mesureront plutôt à l’Avalanche, mercredi.