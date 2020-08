Quel pays remportera la loterie Ayo Akinola?

On le savait doué, mais le jeune Ayo Akinola a dépassé toutes les attentes lors du tournoi «La MLS est de retour», marquant cinq buts pour le Toronto FC, dont un tour du chapeau face à l’Impact de Montréal.

L’attaquant de 20 ans a fait tourner les têtes et la prochaine étape pour lui sera assurément de représenter un pays à l’échelle internationale au niveau senior.

L’option la plus logique pour Akinola semble celle des États-Unis, pour qui il a joué avec les moins de 15 ans, les moins de 17 ans et les moins de 20 ans. La délégation américaine est cependant riche en numéros 9, notamment le coéquipier d’Akinola Jozy Altidore. D’autres prometteurs jeunes comme Timothy Weah, Jesus Ferreira et Josh Sargent convoitent également un poste.

Akinola a beau être né à Detroit, mais le pays dans lequel il a grandi est le Canada. Ses parents et lui ont déménagé à Brampton, en Ontario, lorsqu’il n’était âgé que de 1 an. Citoyen canadien, il aurait bien moins de mal à se glisser parmi le groupe d’attaquants de l’unifolié, qui compte sur Lucas Cavallini, Cyle Larin, Tosaint Ricketts ou encore Anthony Jackson-Hamel.

Une troisième option pointe à l’horizon pour Akinola, puisque le Nigéria aurait auparavant démontré son intérêt en 2017, lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans présentée en Inde. Les deux parents de l’attaquant sont originaires du pays, qui est une puissance africaine reconnue.