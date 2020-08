Les Penguins pensent avoir trouvé la solution

Les Penguins de Pittsburgh n’ont pas disputé un vilain match face aux Canadiens de Montréal, samedi soir, lors du premier duel de la série entre les deux équipes, à Toronto. Toutefois, les hommes de Mike Sullivan tirent de l’arrière dans cette courte série 3 de 5.

La formation de la Pennsylvanie a tout de même réalisé 41 tirs sur Carey Price, qui a été solide tout au long de la confrontation. Sullivan, de son côté, croit savoir comment déstabiliser la défense montréalaise.

«Je pense que tout le monde peut aller au filet, c’est ce que doit être un joueur de hockey, selon moi, a lancé l’entraîneur-chef, dimanche, lors d’une visioconférence. Lorsque l’opportunité se présente d’aller au filet et qu’un tir est sur le point d’arriver, nous devons être conscients de nous retrouver devant le filet. Nous avons certainement effectué beaucoup de tentatives.

«Il y a eu des moments où j’ai trouvé qu’il y avait une bonne présence (au filet) et où nous avons réussi à créer des opportunités par la suite en raison de cela. Nous devons essayer de faire cela d’une manière plus constante.»

Si le CH s’est donné une avance de 2-0 en deuxième période, les Penguins l’ont fait fondre à la vitesse de l’éclair en raison de deux buts en un peu plus de deux minutes.

«Nous avons aimé une grande partie de cette rencontre, a confié Sullivan. Après avoir regardé la vidéo du match, nous avons eu beaucoup plus d’informations. J’avais le sentiment que notre niveau d’énergie était bon. Nous avons eu tout un départ même si nous n’avons pas marqué et que nous tirions de l’arrière par un but.

«Il y avait beaucoup à aimer de cette partie. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Il y a certains aspects où nous pouvons nous améliorer, mais dans aucun cas nous n'avons été découragés.»

