Les Celtics ont tenu bon

L’ailier Jayson Tatum a dominé les siens avec 34 points, menant les Celtics de Boston vers un gain de 128 à 124 contre les Trail Blazers de Portland, dimanche, à Orlando.

Tatum a ajouté huit mentions d’assistance pour les vainqueurs, qui détenaient une avance de 19 points à la mi-temps. Ses coéquipiers ont d’ailleurs réussi tous leurs tirs tentés à la suite de ses passes. Jaylen Brown et Gordon Hayward ont également bien fait dans une cause gagnante, inscrivant respectivement 30 et 22 points.

Boston occupe le troisième rang de l’Association de l’Est de la NBA et possède une priorité de deux parties sur le Heat de Miami, quatrième.

Pour les perdants, neuvièmes dans l’Ouest, Damian Lillard a conclu avec un double-double grâce à ses 30 points et 16 passes décisives. Jusuf Nurkic a ajouté 30 points également.

Les Nets assomment les Wizards

Du côté des Nets de Brooklyn, Caris LeVert a récolté 34 points pour permettre aux siens de l’emporter 118 à 110 face aux Wizards de Washington, portant un dur coup aux chances de qualification de ceux-ci.

Effectivement, le triomphe des Nets leur vaut désormais une avance de sept matchs au huitième échelon de l’Est. Neuvième, Washington devra s’approcher à quatre parties de Brooklyn d’ici la fin du calendrier pour provoquer la tenue d’une mini-série décisive.

LeVert a dirigé l’attaque de son équipe privée de plusieurs éléments importants, dont Kevin Durant et Spencer Dinwiddie, en ajoutant sept rebonds. Joe Harris a obtenu 27 points, tandis que Jarrett Allen a réussi un double-double en vertu de 22 points et 15 ballons saisis dans les airs.

Dans la défaite, Thomas Bryant (30) a été le meilleur pointeur des siens.

La pression monte sur les Grizzlies

Grâce entre autres à Dejounte Murray, auteur d’un double-double, les Spurs de San Antonio se sont rapprochés des Grizzlies de Memphis et du huitième rang de l’Ouest en les défaisant 108 à 106.

La formation texane est neuvième et accuse un retard de deux parties sur ses rivaux, ayant gagné ses trois derniers affrontements.

Murray a totalisé 21 points et 10 rebonds pour les Spurs, qui ont été dominés 30 à 23 au quatrième quart. Six joueurs de San Antonio ont amassé 10 points ou plus.

Ja Morant a été le plus efficace offensivement pour les Grizzlies avec 25 points, en plus de récupérer neuf ballons sous le panier.