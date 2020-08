De palpitantes confrontations à notre antenne aujourd’hui

À titre de diffuseur francophone officiel de la Ligue nationale de hockey, TVA Sports aura le plaisir de vous présenter un marathon de plus de 100 rencontres d’ici le mois d’octobre prochain.

Après une première journée de compétition des plus relevées, marquée par le triomphe inespéré des Canadiens aux dépens des Penguins, l’action ne manquera pas, dimanche, sur nos ondes.

TVA Sports vous propose un programme aussi varié que dynamique, alors que trois confrontations qui risquent d’être hautes en couleurs vous seront diffusées.

Voici donc un aperçu de ce qui vous attend à notre antenne aujourd’hui.

Flyers – Bruins (match du tournoi à la ronde) – 15h, TVA Sports

Résultats des confrontations entre les deux équipes cette saison :

11 novembre 2019 : victoire des Flyers 3-2

14 janvier 2020 : victoire des Flyers 6-5

11 mars 2020 : victoire des Bruins 2-0

Crédit photo : AFP

Portrait général :

Lorsqu’on parle de duel relevé... en voici un exemple parfait! Ces deux équipes, qui sont déjà qualifiées pour les séries éliminatoires dites «officielles», se battent pour améliorer leur sort en vue du «gros tournoi».

Connaissant la mentalité des deux formations, on risque d’assister à une joute endiablée où l’espace sur la surface glacée sera une denrée rare.

Qui plus est, les deux équipes ont une belle profondeur en attaque et peuvent marquer des buts à la tonne. Et soyons honnêtes, aucune de ces deux formations n’est à plaindre au niveau de la robustesse!

Alors quel groupe préférez-vous? Celui de David Pastrnak, Brad Marchand et Patrice Bergeron ou celui de Claude Giroux, Jakub Voracek et Sean Couturier?

Les deux clubs devraient présenter un visage semblable à celui-ci-bas, cet après-midi :

Bruins

Attaque:

Brad Marchand - Patrice Bergeron - David Pastrnak

Jake DeBrusk - David Krejci - Jack Studnicka

Sean Kuraly - Charlie Coyle - Anders Bjork

Joakim Nordstrom - Par Lindholm - Chris Wagner

Défense:

Zdeno Chara - Charlie McAvoy

Torey Krug - Brandon Carlo

Matt Grzelcyk - Jeremy Lauzon

Gardiens:

Tuukka Rask

Jaroslav Halak

Flyers

Attaque:

Claude Giroux - Sean Couturier - Jakub Voracek

Scott Laughton - Kevin Hayes - Travis Konecny

James van Riemsdyk - Derek Grant - Nic Aube-Kubel

Michael Raffl - Nate Thompson - Tyler Pitlick

Défense:

Ivan Provorov - Matt Niskanen

Travis Sanheim - Phil Myers

Robert Hägg - Justin Braun

Gardiens :

Carter Hart

Brian Elliott

Blues – Avalanche (tournoi du tournoi à la ronde) – 18h30, TVA Sports 2

Résultats des confrontations entre les deux équipes cette saison :

22 octobre 2019 : victoire des Blues 3-1

17 décembre 2019 : victoire des Blues 5-2

3 janvier 2020 : victoire de l’Avalanche 7-3

18 janvier 2020 : victoire de l’Avalanche 5-3

Crédit photo : AFP

Portrait général :

Évidemment, les partisans des Blues ont de grands espoirs encore une fois cette année. Peut-on leur en vouloir, après le fantastique printemps que leur club leur a fait vivre l’an dernier?

Sauf que contre l’Avalanche, ça ne sera pas de la tarte! D’abord, St. Louis devra contenir l’unité offensive du dangereux Nathan MacKinnon, chose qui n’a pas vraiment été faite en saison régulière, lors des confrontations entre les deux équipes.

En quatre matchs face aux Blues, MacKinnon a notamment totalisé huit points.

La formation du Missouri aura également besoin d’un Vladimir Tarasenko en grande forme si elle souhaite l’emporter. Le spectaculaire ailier disputera son premier match officiel depuis le 24 octobre dernier après s’être disloqué une épaule ce jour-là. Il a marqué au moins 33 buts à chacune de ses cinq dernières saisons complètes.

De son côté, l’Avalanche devra se monter disciplinée, car les Blues, lors du calendrier régulier, ont présenté le meilleur avantage numérique de toute la LNH avec un spectaculaire rendement de 24,3%.

Voici les deux alignements qui devraient être envoyés dans la mêlée ce soir :

Blues

Attaque :

Jaden Schwartz - Brayden Schenn - Vladimir Tarasenko

Zach Sanford - Ryan O'Reilly - David Perron

Sammy Blais - Robert Thomas - Tyler Bozak

Mackenzie MacEachern - Oskar Sundqvist - Alexander Steen

Défense:

Carl Gunnarsson - Alex Pietrangelo

Marco Scandella - Colton Parayko

Justin Faulk - Robert Bortuzzo

Gardiens:

Jordan Binnington

Jake Allen

Avalanche

Attaque:

Andre Burakovsky - Nathan MacKinnon - Mikko Rantanen

Gabriel Landeskog - Nazem Kadri - Valeri Nichushkin

Vladislav Namestnikov - J.T. Compher - Joonas Donskoi

Matt Nieto - Pierre-Edouard Bellemare - Matt Calvert

Défense:

Ryan Graves - Cale Makar

Samuel Girard - Erik Johnson

Ian Cole - Nikita Zadorov

Gardiens:

Philipp Grubauer

Pavel Francouz

Blue Jackets – Maple Leafs (1er match de la série de qualification) – 20h, TVA Sports

Résultats des confrontations entre les deux équipes cette saison :

5 octobre 2019 : victoire des Maple Leafs 4-1

22 octobre 2019 : victoire des Blue Jackets 4-3

Crédit photo : AFP

Portrait général :

Une première coupe Stanley depuis 1967 pour les Maple Leafs? Si la formation de la Ville Reine souhaite réaliser l’exploit, elle devra d’abord venir à bout des Blue Jackets dans cette série au meilleur de trois victoires.

Ce n’est plus un secret pour personne : les Leafs sont une équipe dotée d’un punch offensif tout simplement ahurissant. Matthews, Tavares, Marner, Nylander, Kapanen, Hyman, Kerfoot... Les munitions sont infinies!

Sauf que les Jackets ne sont pas des clients faciles. Sans grande vedette, l’équipe bénéficie toutefois des enseignements du bouillant et perspicace John Tortorella, qui prend, depuis ses débuts dans la LNH, un malin plaisir à tenter de museler les meilleurs éléments adverses.

D’ailleurs, pour arriver à réduire au silence les nombreux ténors torontois, le défenseur Seth Jones sera fort probablement utilisé à toutes les sauces. Ses performances seront à surveiller et dicteront en grande partie le résultat de cette confrontation.

Dernier point : le gardien partant des Blue Jackets n’a, semble-t-il, toujours pas été déterminé. Ainsi, on devra attendre pour savoir qui de Joonas Korpisalo ou Elvis Merzlikins sera devant le filet.

Voici les deux formations qui risquent d’être envoyées dans la mêlée ce soir :

Maple Leafs

Attaque :

William Nylander - Auston Matthews - Zach Hyman

Ilya Mikheyev - John Tavares - Mitchell Marner

Nicholas Robertson - Alexander Kerfoot - Kasperi Kapanen

Kyle Clifford - Pierre Engvall - Jason Spezza

Défense :

Morgan Rielly - Cody Ceci

Jake Muzzin - Justin Holl

Travis Dermott - Tyson Barrie

Gardiens:

Frederik Andersen

Jack Campbell

Blue Jackets

Attaque :

Nick Foligno - Pierre-Luc Dubois - Oliver Bjorkstrand

Gustav Nyquist - Boone Jenner - Cam Atkinson

Alexandre Texier - Alexander Wennberg - Emil Bemstrom

Eric Robinson - Riley Nash - Liam Foudy

Défense:

Zach Werenski - Seth Jones

Vladislav Gavrikov - David Savard

Ryan Murray - Dean Kukan

Gardiens:

Elvis Merzlikins

Joonas Korpisalo