Les Flames prennent les devants face aux Jets

Les Flames de Calgary ont marqué trois buts au deuxième vingt pour filer vers une victoire de 4 à 1 lors du premier match de la série qualificative l’opposant aux Jets de Winnipeg, samedi, soir, à Edmonton.

Johnny Gaudreau, Tobias Rieder et Mikael Backlund ont enfilé l’aiguille coup sur coup pour permettre aux Flames de revenir de l’arrière et de prendre les devants par deux buts. Gaudreau et Backlund ont tous deux marqué en avantage numérique.

Andrew Mangiapane a conclu le travail en marquant dans un filet désert, en fin de match.

Andrew Copp avait donné l’avantage aux Jets en début de rencontre en déjouant Cam Talbot avec un tir sur réception.

La perte de Mark Scheifele au premier vingt a constitué un dur coup pour les Jets. Le prolifique attaquant a quitté le match après s’être blessé à la jambe gauche en chutant contre la bande. Visiblement en douleur, il a dû être escorté à l’extérieur de la patinoire.

Talbot a été peu occupé devant la cage des Flames, lui qui a fait face à un total de 17 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Connor Hellebuyck a cédé trois fois sur 32 lancers.

Le deuxième match de la série aura lieu lundi.