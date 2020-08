Auger-Aliassime encore frustré par Zverev

Pour une deuxième journée d’affilée, Félix Auger-Aliassime a plié l’échine dans la manche supplémentaire contre l’Allemand Alexander Zverev, celui-ci s’imposant dimanche en finale de l’Ultimate Tennis Showdown (UTS) 3-2 à Nice.

Après avoir disposé plus tôt en journée du Français Richard Gasquet 3-1 pour prendre rendez-vous avec Zverev, Auger-Aliassime s’est incliné au terme d’une chaude lutte avec son rival germanique. Les deux hommes ont divisé les honneurs des quatre quarts réglementaires de 10 minutes. Ayant échappé le premier 19-10, le représentant de la Belle Province a empoché les deux suivants 13-11 et 17-10, mais la septième raquette mondiale a égalé le compte avec un gain de 18-8 au quatrième.

Samedi, Auger-Aliassime avait comblé un retard de deux quarts perdus pour amener le duel contre Zverev en prolongation. Face à Gasquet, il a eu le dessus 14-19, 16-12, 20-12 et 22-7.

Pour le Québécois, il s’agit de ses premiers matchs depuis la fin février. Initialement, il devait prendre part à l’UTS 1, mais une blessure avait ruiné ses plans.

Les compétitions UTS sont une initiative de l’entraîneur de tennis Patrick Mouratoglou et la deuxième version de celles-ci s’est entamée le 25 juillet. Contrairement à la première mouture, gagnée par l’Italien Matteo Berrettini, elle se déroule sur deux week-ends et non cinq.

Zverev et Auger-Aliassime étaient d’emblée assurés de disputer les demi-finales, n’ayant pas l’obligation de jouer les matchs préliminaires.