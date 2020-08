Une crevaison gâche tout pour Houle

(Sportcom) – Hugo Houle a terminé au 29e échelon des Strade Bianche, une course particulièrement difficile qui marquait la reprise du World Tour de l’UCI, samedi à Sienne, en Italie. Le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a remporté l’épreuve de 184 km.

Le cycliste québécois de l’équipe Astana avait très bien commencé la course, roulant à l’avant du peloton durant les premiers secteurs. «Nous avons réussi à faire pas mal de dommages et le groupe s’est réduit rapidement», a-t-il décrit.

Toutefois, une crevaison de la roue avant est venue changer ses plans après 85 km.

«Je me sentais très fort. Avec la crevaison, ma course aurait pu être finie et j’ai réussi à revenir pour finir 29e dans un groupe. J’étais loin, mais 42 personnes ont fini aujourd’hui [samedi]», a-t-il souligné, ajoutant être très content du travail fait pour l’équipe.

Astana et son leader, le Danois Jakob Fuglsang, étaient en tête avec moins de 25 kilomètres à faire. Sous une chaleur accablante, il a finalement été rattrapé et a pris la cinquième place, à 2 min 55 s du gagnant Van Aert (4 h 58 min 56 s).

Semblant de normalité

Par ailleurs, la température frôlait les 40 degrés par moments et les ravitaillements en eau ont été cruciaux durant cette épreuve de plus de cinq heures. Plus de la moitié des cyclistes au départ n’ont pas terminé la course.

«Nous sommes contents, car la forme est là. On a évité les chutes. Et c’est bon signe pour le Tour de Pologne qui commence cette semaine», a résumé Houle, qui a complété le trajet avec 19 min 27 s de retard sur le vainqueur.

Plusieurs mois après la dernière course du World Tour, les différentes équipes ne savaient pas où elles se situaient par rapport aux autres.

«On était bien protégés. Il y avait quelques spectateurs et ils étaient plus loin. Une fois la course partie, c’était assez normal. C’est une grande classique et c’était la même ambiance qu’une course normale», a conclu Houle.

Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) était aussi du départ des Strade Bianche, mais il n’a pas rallié l’arrivée. Hugo Houle sera du Tour de Pologne dès mercredi, le prochain arrêt du World Tour. Le Montréalais James Piccoli (Israel Start-Up Nation) participera également à cette course à étapes.