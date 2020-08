L’entraîneur-chef et directeur général des Texans de Houston, Bill O’Brien, a confirmé qu’il avait amorcé les négociations avec le quart-arrière Deshaun Watson concernant une nouvelle entente.

«Deshaun est un super joueur et une personne incroyable. Nous voulons qu’il soit ici pour très longtemps, a indiqué O’Brien au réseau ESPN, vendredi. Je sais que nous travaillons fort pour ça.»

En 2020, Watson fera un salaire de 4,4 millions $. Il disputera la quatrième année de son contrat de recrue et maintenant admissible à une prolongation de contrat.

«Nous n’allons pas discuter de contrat dans les médias, mais nous disons ouvertement que nous croyons en Deshaun, a ajouté O’Brien. Nous adorons Deshaun. Nous voulons qu’il soit ici pour longtemps, mais nous ne négocierons pas sur la place publique. Nous allons garder ça entre nous et les représentants de Deshaun. Il est ici, il est excité et nous sommes excités pour la prochaine campagne.»

Repêché deux échelons avant Watson en 2017, le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes a récemment paraphé une nouvelle entente de 10 ans qui pourrait lui rapporter plus de 500 millions $.

Watson ne semble cependant pas prêt à signer une entente qui le lierait aussi longtemps aux Texans.

«Ma situation – et là je ne veux pas dire quelque chose de trop fou – est différente de la sienne [Mahomes], a dit le pilote lors de son passage au podcast de Michael Vick. Signer un contrat de 10 ans, vous savez, je dois parler avec mon agent, m’assoir et y penser. Qu’est-ce que je veux faire avec ma carrière? Où je veux être pour une longue période? J’adore Houston, l’organisation, mes coéquipiers et tous les joueurs, mais ce genre de choses changent tout le temps.»