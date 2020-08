Invitation FedEx St. Jude: Todd s’accroche au sommet

Brendon Todd s’est maintenu en tête à l'Invitation FedEx St. Jude, une étape du Championnat du monde de golf, en bouclant la troisième ronde avec un pointage de 69 (-1), samedi, à Memphis.

L’Américain a été beaucoup moins constant que lors des deux rondes précédentes. En effet, tout au long de la journée, il a alterné les bons et les moins bons coups. Sur le neuf de retour, il a enregistré trois oiselets et trois bogueys. En première moitié de parcours, il avait réussi deux oiselets et un boguey.

Avec un total de 198 (-12), Todd n’a plus qu’un coup d’avance en tête. Byeong Hun An s’est rapproché à 199 (-11) en retranchant quatre coups à la normale de 70 samedi. C’est un double boguey au 11e fanion qui a empêché le Sud-Coréen de ravir le premier rang à l’Américain.

Pour sa part, Rickie Fowler a reculé au troisième rang après avoir signé une troisième ronde de 69 (-1). Avec un cumulatif de 200 (-10), il a maintenant deux coups de retard sur le meneur.

Champion en titre du tournoi, l’Américain Brooks Koepka pointe au quatrième rang, à trois coups de Todd.

L’Anglais Tom Lewis a obtenu le meilleur résultat de la journée en complétant le parcours en 61 coups, soit neuf de moins que la normale. Il a réussi 10 oiselets et commis un boguey. Sa prestation lui a permis de gagner 47 places au classement où il est maintenant 10e, à six coups de la tête.

Chez les Canadiens, Nick Taylor et Corey Conners sont à égalité au 22e rang avec un cumulatif de 206 (-4).

Mackenzie Hughes présente quant à lui un total de 209 (-1), bon pour le 40e rang. Enfin, Adam Hadwin est loin derrière, au 75e échelon, avec un pointage de 219 (+9).

Triple égalité en tête en Ohio

Du côté de la LPGA, l’Américaine Danielle Kang, l’Anglaise Jodi Ewart Shadoff et la Française Céline Boutier se partagent le premier rang du Championnat Drive On après les deux rondes présentées à Toledo, en Ohio.

Meneuse au terme de la ronde initiale, Kang a enchainé avec une carte de 73 (+1), ce qui a porté son cumulatif à 139 (-5). Shadoff a fait un peu mieux en jouant la normale de 72. Quant à Boutier, elle a conclu sa journée avec un pointage de 71 (-1).

Seule Canadienne en lice, Alena Sharp s’est rachetée pour son très mauvais départ de vendredi, alors qu’elle avait réalisé une ronde de 78 (+6). Cette fois, l’Ontarienne a bouclé le parcours en 69 coups, soit trois de moins que la normale. Elle a réussi six oiselets et commis trois bogueys.

Avec une ronde à faire, elle présente un cumulatif de 147 (+3) et accuse neuf coups de retard sur les meneuses.

Le Championnat Drive On est le premier tournoi de la LPGA depuis la pause forcée par la pandémie de COVID-19.