Eugenie passe en finale!

Eugenie Bouchard et sa partenaire Bethanie Mattek-Sands ont eu leur rôle à jouer dans la victoire sans appel de 23-15 du Smash de Chicago aux dépens du Storm d’Orlando en demi-finale du World TeamTennis, samedi, en Virginie-Occidentale.

Lors du quatrième duel de la journée, le duo féminin du Smash a vaincu ses adversaires, Jessica Pegula et Darija Jurak, au compte de 5-3. Bouchard et Mattek-Sands ont brisé leurs adversaires à trois reprises durant le match. Sur son service, la Québécoise a remporté un jeu en plus de se faire briser une fois.

La paire masculine composée de Rajeev Ram et Brandon Nakashima a ouvert les hostilités de manière convaincante pour l’équipe de l’Illinois avec un gain de 5-1 face à Ken Skupski et Tennys Sandgren. Nakashima a connu une excellente journée, lui qui a offert une victoire par le même pointage dans son match en simple contre Sandgren.

Ram et Mattek-Sands ont eux aussi récolté une victoire en double mixte, cette fois, au compte de 5-3 contre Pegula et Sandgren.

Sloane Stephens est la seule représentante du Smash qui a connu la défaite, s’inclinant 5-4 aux dépens de Pegula.

Le Smash tentera de remporter la finale du World TeamTennis, dimanche, contre l’Empire de New York.