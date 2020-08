Clairement l’équipe à battre

Non seulement les Blues de St. Louis doivent défendre leur titre de champions de la Coupe Stanley, mais ils partent aussi favoris dans l’Association de l’Ouest pour y avoir conclu la saison régulière au premier rang.

La formation du Missouri est arrivée à Edmonton avec une cible sur la tête et les 11 autres équipes présentes en Alberta veulent viser juste. Toutefois, la troupe de Craig Berube veut s’assurer d’être en pleine forme avant de jouer des séries où elle risquera d’être éliminée.

«De la façon dont je vois les choses, nous avons trois matchs pour être à notre meilleur, a indiqué l’entraîneur-chef des Blues Craig Berube, vendredi, au STL Today. Je veux que les joueurs retrouvent leur jeu dès le départ et jouent de manière robuste. On aborde les matchs (de classement) très sérieusement.»

L’instructeur des Blues veut utiliser ces trois rencontres pour que le plus de joueurs possible voient de l’action et soient prêts lorsque les matchs importants débuteront. De plus, l’équipe se soucie peu de son adversaire au premier tour éliminatoire et souhaite seulement être prête.

«Le classement n’aura pas d’importance, a ajouté le directeur général Doug Armstrong. Lorsque les quatre équipes qui ont un laissez-passer passeront au tour suivant, ils affronteront une équipe qui se sent bien, une équipe qui vient de gagner une série 3 de 5 et qui a déjà quelques matchs d’expérience. C’est à ce moment que tu veux être à ton meilleur, dans les situations où tu dois gagner ou tu retournes à la maison.»

Deux clubs en santé

Les Blues pourront compter sur les services de l’attaquant Vladimir Tarasenko contre l’Avalanche du Colorado, les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas. Ce dernier était absent depuis le mois d’octobre, lui qui était blessé à une épaule. Le Russe avait obtenu 10 points en autant de matchs.

Deux points seulement derrière les Blues lorsque la saison s’est arrêtée en mars, l’Avalanche pourra compter sur une équipe complète lors de leur premier match. Les attaquants Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen, ainsi que le gardien Philipp Grubauer faisaient partie des absents lorsque la LNH a mis un frein à ses activités.

Dès leur première saison dans la LNH, les Golden Knights ont surpris le monde du hockey en atteignant la finale de la Coupe Stanley. Ils tenteront de la gagner cette fois, eux qui n’ont jamais raté les séries éliminatoires dans leur jeune histoire.

Les Stars ont obtenu le dernier laissez-passer parmi les quatre premières équipes dans l’Association de l’Ouest et ils voudront sans doute faire oublier leur fin de saison. L’équipe du Texas a conclu la saison en s’inclinant six fois en sept matchs.