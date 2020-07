L’Atlanta United remplace Josef Martinez

L’Atlanta United a annoncé vendredi que la saison de son attaquant-vedette Josef Martinez était terminée et qu’Erick Torres avait accepté une entente avec l’équipe pour le remplacer.

Le nom de Martinez a officiellement été placé sur la liste des blessés pour la saison. Il avait subi une intervention chirurgicale pour traiter une déchirure à un ligament croisé antérieur du genou droit le 18 mars. Il s’était blessé lors d’une rencontre face au Nashville SC, le 29 février.

«La réadaptation de Josef progresse bien et se déroule comme prévu, a commenté le directeur technique Carlos Bocanegra dans un communiqué. Cependant, il était important pour nous de faire cette démarche, car ça nous donne de la flexibilité avec la formation pour le reste de la saison.»

Quelques minutes après avoir annoncé sa décision, le club de la Géorgie a également rendu publique l’arrivée de Torres.

Le Mexicain de 27 ans a passé les deux dernières années avec le Club Tijuana, dans la Liga MX. Il a évolué cinq saisons dans la Major League Soccer (MLS) entre 2013 et 2017, inscrivant 36 buts en 93 parties.

«"Cubo" est un attaquant naturel qui renforcera notre ligne de front et nous sommes heureux d’ajouter un joueur de sa qualité à l’équipe, a dit Bocanegra. Il a toujours montré ses capacités de finition en MLS, Liga MX et sur la scène internationale, et nous nous attendons à ce qu'il contribue immédiatement à la seconde moitié de notre saison.»

Atlanta a été éliminé dès la phase de groupe lors du tournoi «La MLS est de retour». L’équipe et l’entraîneur-chef Frank De Boer ont d’ailleurs convenu d’une séparation, la semaine dernière.

La MLS souhaite reprendre sa saison régulière au mois d’août pour couronner les champions en décembre, selon ce qu’a rapporté l’Agence France Presse, récemment.