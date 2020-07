F1: un bon début pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a réalisé le troisième temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne, vendredi à Silverstone.

Le pilote de l’écurie Racing Point a effectué son meilleur tour en 1 min 28,004 s à l’aide des pneus médiums. Il n’a accusé un retard que de 108 dixièmes de seconde sur Lewis Hamilton (Mercedes), chaussé des mêmes gommes.

Le Néerlandais Max Verstappen a été le plus rapide de la séance, parcourant le tracé anglais en 1:27,422 avec les pneus les plus tendres.

Aux côtés de Stroll, c’est l’Allemand Nico Hulkenberg qui s'est installé au volant de l’autre monoplace rose en raison du résultat positif de Sergio Perez à un test de dépistage de la COVID-19. Hulkenberg, qui a réalisé un chrono de 1:28,592 bon pour le neuvième échelon, sera de la grille de départ dimanche, et devra également prendre la relève dimanche prochain.

Hulkenberg n’a pas trouvé de baquet pour la saison actuelle après avoir été chassé de chez Renault par Esteban Ocon au terme de la dernière campagne. Il est l’actuel détenteur d’un malheureux record de la F1 avec 179 courses sans podium.

«J'étais en route pour le [circuit] Nurburgring pour un autre projet quand Otmar [Szafnauer, le directeur de Racing Point,] m'a appelé, a expliqué Hulkenberg dans un communiqué. C'est un peu surréaliste pour moi, mais j'aime les défis, et c'en est un. [Perez] est un ami à moi, un ancien coéquipier, et je lui souhaite de se remettre vite. Je prends sa place et je vais essayer de faire du mieux possible pour l'équipe!»

L’Allemand Sebastian Vettel n’a pas été en mesure d’effectuer de tour chronométré. Ferrari a en effet détecté un ennui avec son système de refroidissement. Il devrait être en mesure de participer à la deuxième séance du jour.